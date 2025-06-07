　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

颱風季將至！　台南百貨「防颱專區」一站備齊糧食防災不慌亂

▲台南市政府與百貨賣場聯手推廣防災用品採購專區，鼓勵民眾平時備糧、防颱備災。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府與百貨賣場聯手推廣防災用品採購專區，鼓勵民眾平時備糧、防颱備災。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南地處颱風地震多發地帶，逢災時常見停電、斷水及道路淹水等情形，若家戶缺乏備糧，商家又無法營業，恐影響生活運作，台南市政府今年配合內政部「2025年各賣場及網路平台設置防颱暨防災專區計畫」，攜手南紡購物中心率先設立「防颱專區」，讓市民在風災來臨前能一次購足應急物資，提升防災準備效率。

▲台南市政府與百貨賣場聯手推廣防災用品採購專區，鼓勵民眾平時備糧、防颱備災。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，台南市每年颱風季與國家防災日，皆積極推動演練及宣導，強調市府將持續結合各大賣場與電商平台，共同推廣便捷的防災物資管道。他呼籲市民把握風平浪靜之時，為家庭預備至少三日份食物、飲水與常用物品，並考量長者、嬰幼兒、行動不便者等特殊需求，落實自主防災。

▲台南市政府與百貨賣場聯手推廣防災用品採購專區，鼓勵民眾平時備糧、防颱備災。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯也表示，「防颱專區」將自即日起營運至8月31日，期間視災情需求彈性調整，期望打造社區防災備糧新常態。他強調：「政府、企業與市民三方合作，可讓防災準備變得更有效率，養成社區平日儲備、防災演練的良好習慣。」

▲台南市政府與百貨賣場聯手推廣防災用品採購專區，鼓勵民眾平時備糧、防颱備災。（記者林東良翻攝，下同）
此外，消防署2025年也推出全新改版的「消防防災e點通APP」，提供即時災情通知、個人化示警及應變指引，方便市民隨時掌握颱風動態，災時能夠從容應變、確保安全。

▲台南市政府與百貨賣場聯手推廣防災用品採購專區，鼓勵民眾平時備糧、防颱備災。（記者林東良翻攝，下同）

更多資訊可至：
全民防災e點通：https://bear.emic.gov.tw/
消防防災館：https://reurl.cc/WrVD75
APP下載：Google Play／App Store

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
612 2 8379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
可能有颱風！2預報落差大　靠近、穿台都有機會
快訊／范瑋琪IG首發文！痛哭「很對不起大家」：對自己很失望
女屍遭浪拍打上岸！全身只穿一件紫色胸罩　死者身分曝
墨西哥又1市長遭暗殺！「車門全血」恐怖畫面曝
國1客運翻車！整台爛毀　現場畫面曝
又一個時代眼淚！開22年「影城要掰了」　萬人傻：爆米花超好吃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

自然拉提新革命！　王正坤曼谷發聲：韌帶與筋膜是醫美未來關鍵

颱風季將至！　台南百貨「防颱專區」一站備齊糧食防災不慌亂

配合台電施工　桃園龍潭區6個里6/10停水逾7千戶受影響

桃園捷運綠線再一潛盾機發進　明年4月抵達G07桃園車站

力拚業績！　「大江」陸續引進新櫃、全桃獨家品牌進駐

桃園棋牌社、桌遊店以合法掩護非法　黃婉如籲加強查緝

新北防災士突破萬人里程碑　侯友宜：打造韌性城市關鍵力量

新北攜手IKEA打造最美起家厝　侯友宜：用愛接住失親兒

年輔導300農民！砌石駁坎取代水泥牆　 新北水保技師陳盈男獲雙獎

暑假不無聊！新北濕地夏令營明開搶　國小生組隊挑戰任務

領航東區新門戶「南港國際SKY PARK」串聯經濟廊道 國際企業看準潛力搶進

【拿披薩手沒空】差點掏槍火拚！ 毒梟被當場壓制

徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來

【該放手了】兄弟走向婚姻　我淚眼走進回憶...

【2歲就懂性感睡衣？】媽穿新衣對鏡自拍　2歲娃崩潰也想穿XD

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

【有洋蔥】雙胞胎弟錄驚喜影片給姊　過世的媽媽也現身祝福

【同學太性感囉】高中畢業典禮嗨跳KPOP　網讚：男生騷起來沒有女生的事

【燙髮是給自己看的】男友苦勸她不要剪燙髮！設計師一句話讓他無言XD

【Look in my eyes！】#復興高工 老師錄下祝福影片！讓全場畢業生笑中帶淚XD

自然拉提新革命！　王正坤曼谷發聲：韌帶與筋膜是醫美未來關鍵

颱風季將至！　台南百貨「防颱專區」一站備齊糧食防災不慌亂

配合台電施工　桃園龍潭區6個里6/10停水逾7千戶受影響

桃園捷運綠線再一潛盾機發進　明年4月抵達G07桃園車站

力拚業績！　「大江」陸續引進新櫃、全桃獨家品牌進駐

桃園棋牌社、桌遊店以合法掩護非法　黃婉如籲加強查緝

新北防災士突破萬人里程碑　侯友宜：打造韌性城市關鍵力量

新北攜手IKEA打造最美起家厝　侯友宜：用愛接住失親兒

年輔導300農民！砌石駁坎取代水泥牆　 新北水保技師陳盈男獲雙獎

暑假不無聊！新北濕地夏令營明開搶　國小生組隊挑戰任務

藍委在國有地掛抗罷布條、畢業典禮宣傳反罷免　綠批擺明踐踏法治

台中女大生淪柬埔寨豬仔！　洪孟楷籲3大關鍵動起來：遏止人口販運

中美最大問題？　陸官媒直指美方製造多種「干擾障礙」　

騎機車買火鍋「紅地毯上滑到」骨折　包租婆告名店求償219萬

拜訪民眾黨議員遭批「浪費時間」　小笠原欣幸罕見動怒嗆網友無知

專訪／Elkie一氧化碳中毒送醫「有聲音叫我別起來」　子瑜返台擔心：還好嗎

2大手搖飲「芒果季」登場　麻古茶坊4款芒果飲全回歸

快訊／台東BMW休旅車逆向自撞「高難度動作」卡水溝　2人受傷

旅日三拍子潛力股！許定捷喊話：今年一定要登上甲子園

想賺2千元生活費淪車手阿嬤　她被判刑8個月嘆：成最後一隻老鼠

【表情說明一切XD】黃狗聽「媽咪抱抱」秒生氣齜牙！

地方熱門新聞

台南區會考成績公布補教協會提供落點錄取預估表供參考

配合台電施工　桃園龍潭區6個里6/10停水

捷運綠線再一潛盾機發進　明年4月抵桃園車站

桃園棋牌社、桌遊店以合法掩護非法　籲查緝

桃園捷運綠線進度曝光　力拚115年首階段通車

力拚業績　「大江」陸續引進新櫃進駐

花蓮夏戀嘉年華7/23登場　連5晚嗨翻東台灣

台南永康瓦斯外洩漏氣點找到了市府究責瓦斯公司

2025南投意麵觀光嘉年華6／7登場

台南一中畢業生：老師引導猴子成人猿

打造機器人製造大本營！台南釋104公頃土地柳營、七股招標

台南百貨「防颱專區」一站備齊糧食防災不慌亂

虎尾高中超強！台大牙醫、中山醫學雙榜首

台南後壁芳榮米廠500噸米首度銷日再創台南稻米出口新頁

更多熱門

相關新聞

快訊／台南鐵皮倉庫清晨竄火　20平方公尺燒毀

快訊／台南鐵皮倉庫清晨竄火　20平方公尺燒毀

台南市官田區一處工業區鐵皮工廠今（7）日清晨驚傳火警，清晨5點多傳出濃煙與火舌，現場為工業西路一處1樓鐵皮建築物，燃燒面積約20平方公尺，消防局獲報後火速出動22車、39人馳援，所幸火勢迅速於29分鐘內撲滅，無人員傷亡受困。

台南市府深化產官學合作打造青年友善永續城市

台南市府深化產官學合作打造青年友善永續城市

台南區會考成績公布補教協會提供落點錄取預估表供參考

台南區會考成績公布補教協會提供落點錄取預估表供參考

台南小東路住宅火警！車庫雜物起火濃煙狂竄

台南小東路住宅火警！車庫雜物起火濃煙狂竄

台南將軍堤防涼亭旁驚見女浮屍！

台南將軍堤防涼亭旁驚見女浮屍！

關鍵字：

颱風季台南百貨防颱專區糧食防災

讀者迴響

熱門新聞

逢甲大學畢典出包！2家長當面開撕

即／高中生被4校退貨！唯一備取剩長庚　校方回應了

海軍艦長帶酒醉女下屬開房上訴判更重

日美少女體操選手宣布轉行拍AV

花旗突宣布在華裁員3500名技術人員

天受宮不見「帝爺公蛇」　宮主夜見金頭大蜈蚣

每天灌2公升水仍得腎結石！泌尿醫示警

陸豪乳網紅吃播突「拉背心露點2秒」帳號遭封鎖

精液是什麼味道？泌尿科女醫曝經驗：滑順

吃Buffet見「台灣人1習慣」外國人傻眼！全場秒懂

快訊／國一北上客運翻覆！　一度封閉塞爆

即／台南Josh標到「大聯盟開球」資格　金額曝光

這個岳父好眼光！　他10年拚成世界龍頭

今年首颱情況有變！　鄭明典貼衛星雲圖揭1狀況

29歲模特金鍾碩驟逝！3天前才更新近況照　好友心碎哀悼：至今無法相信

更多

最夯影音

更多

領航東區新門戶「南港國際SKY PARK」串聯經濟廊道 國際企業看準潛力搶進

【拿披薩手沒空】差點掏槍火拚！ 毒梟被當場壓制

徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來

【該放手了】兄弟走向婚姻　我淚眼走進回憶...

【2歲就懂性感睡衣？】媽穿新衣對鏡自拍　2歲娃崩潰也想穿XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面