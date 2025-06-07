颱風季將至！　台南百貨「防颱專區」一站備齊糧食防災不慌亂

▲台南市政府與百貨賣場聯手推廣防災用品採購專區，鼓勵民眾平時備糧、防颱備災。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南地處颱風地震多發地帶，逢災時常見停電、斷水及道路淹水等情形，若家戶缺乏備糧，商家又無法營業，恐影響生活運作，台南市政府今年配合內政部「2025年各賣場及網路平台設置防颱暨防災專區計畫」，攜手南紡購物中心率先設立「防颱專區」，讓市民在風災來臨前能一次購足應急物資，提升防災準備效率。

市長黃偉哲指出，台南市每年颱風季與國家防災日，皆積極推動演練及宣導，強調市府將持續結合各大賣場與電商平台，共同推廣便捷的防災物資管道。他呼籲市民把握風平浪靜之時，為家庭預備至少三日份食物、飲水與常用物品，並考量長者、嬰幼兒、行動不便者等特殊需求，落實自主防災。

消防局長李明峯也表示，「防颱專區」將自即日起營運至8月31日，期間視災情需求彈性調整，期望打造社區防災備糧新常態。他強調：「政府、企業與市民三方合作，可讓防災準備變得更有效率，養成社區平日儲備、防災演練的良好習慣。」



此外，消防署2025年也推出全新改版的「消防防災e點通APP」，提供即時災情通知、個人化示警及應變指引，方便市民隨時掌握颱風動態，災時能夠從容應變、確保安全。

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全民防災e點通：https://bear.emic.gov.tw/

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