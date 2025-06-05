台東海岸驚現超巨大「海嘯石」　學者：疑為地震引發海嘯帶來的

▲ 台東大學地科研究中心主任楊義清在作海岸遺跡調查時，發現一塊疑似經歷古海嘯的岩石 。（圖／楊義清提供）

記者楊晨東、潘鳳威／台東報導

台東大學研究團隊於東海岸調查，發現散布於海岸岩棚帶上的巨型岩塊，這些岩塊明顯和一般由波浪、風蝕或崩塌造成的地貌不同，研判極可能是過去大海嘯所留下的「海嘯石」，這些巨石也為重建台灣東部古海嘯紀錄提供關鍵線索。

漫畫家龍樹諒曾於《我所看見的未來》一書中所提，2025年7月5日大地震預言在網路上引發熱議，社會大眾對於地震、海嘯等自然災害的關注再度升溫，而國立台東大學楊義清主任率領研究團隊，近日於台東東海岸進行古海嘯遺跡調查時，首度發現多塊疑似由歷史強烈海嘯搬運的巨型「海嘯石」，再度成為焦點。

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國立台東大學地球系統科學研究中心楊義清主任，近日帶著研究團隊前往台東東海岸的都蘭、都歷和基翬一帶，發現一些巨大岩石散落在海岸岩棚上，由於其位置和形狀不太像是日常波浪、風蝕或崩塌所能造成的。團隊初步判斷，這些岩石很可能是過去海嘯留下的證據，也就是所謂的「海嘯石」。

楊義清表示，此次發現的地點，包括都蘭溪北側的岸緣大型火山角礫岩、都歷及基翬海岸上出現的大型火山圓礫塊，都與「疑似海嘯遺跡」相互呼應，目前仍需進一步分析確認。楊義清表示，這些巨石部分長達數公尺，重量可達數噸以上，且與周邊岩石斷裂線不符，顯示它們可能是被強大的海浪或地震引發的海嘯搬運過來的。。

這項研究是楊義清與中央大學水文與海洋科學研究所吳祚任教授合作，目的是重建台灣東部歷史上的海嘯紀錄。這些發現不僅提供過去古災難的證據，也有助於未來海岸地區做防災準備。配合吳教授長期投入的海嘯模擬研究，將有助提升社區對海嘯預警機制的理解與應對能力。