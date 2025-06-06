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廚房火警頻傳！　南消六甲分隊強調「三不」與警報器防災關鍵

▲南消六甲消防分隊深入社區進行防火宣導，居民熱情參與防災講座。（記者林東良翻攝，下同）

▲南消六甲消防分隊深入社區進行防火宣導，居民熱情參與防災講座。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近期台南市六甲區短時間內接連發生兩起住宅火警，起因均為烹煮不慎，所幸無人傷亡，其中一戶裝設了住宅用火災警報器，火警當下成功作動，提醒住戶及時逃生，避免釀成災害，為提升居民防災意識，六甲消防分隊近日深入六甲里進行防火宣導，針對廚房火災進行重點提醒與實地解說。

▲南消六甲消防分隊深入社區進行防火宣導，居民熱情參與防災講座。（記者林東良翻攝，下同）

消防人員指出，常見廚房火警成因包括：煮食時離開現場，導致鍋具過熱起火；油溫過高或油量過多造成油鍋燃燒；湯汁溢位熄滅爐火，導致瓦斯外洩增加爆炸風險。此次宣導也強調三大防火要訣：一、烹煮期間切勿離開，如需離開務必關閉爐火；二、使用具備熄火安全裝置、溫度感知與時間異常遮斷功能的爐具；三、在廚房與臥室安裝住宅用火災警報器，以利火災初期及早發現、應變與逃生。

▲南消六甲消防分隊深入社區進行防火宣導，居民熱情參與防災講座。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲提醒，廚房是家庭火災最容易發生的地點，市府將持續推廣住宅防火觀念，守護市民生命財產安全。消防局長李明峯則指出，民眾應提高警覺並定期參加社區防火演練；第二大隊大隊長王騰毅也呼籲：「預防火災沒有假期，安全從日常做起」，期盼大家主動裝設警報器，將火災風險降至最低。

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