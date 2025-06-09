疑翹家找網公！台中17歲女高中生失蹤5天　媽淚尋：額頭有胎記

▲沈姓女高中生疑似去找「網路認識的男朋友」後失聯。（翻攝threads）

圖文／鏡週刊

台中市一名17歲沈姓女高中生本（6）月4日放學後失蹤，據悉她是去找網路認識的男朋友，沒想到就沒跟家人聯絡，音訊全無，沈女家人著急發布「尋人啟事」祈求網友發揮廣大力量，協助找回愛女。

沈女家人透露愛女相關特徵，「棕色短髮，紫色圈框眼鏡，額頭上有個像大拇指的胎記，脖子上有帶一個銅八卦。」穿著上則是穿灰色上衣，下半身則是就讀的高中紫色運動褲，搭配白色板鞋，背黑色書包、白色手提袋，還有像菜籃的水壺袋。

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▲女高中生是短髮且額頭上有胎記，脖子上配戴一個銅八卦項鍊。（翻攝threads）

沈女家人指出，愛女4日上午出門上學，沒想到下課後都沒返家，也未跟家人聯絡，只知她疑曾跟同學說過有一位住大甲的「男朋友」，不過沈女朋友也連絡不上她。

沈女目前已失蹤5天，至今音訊全無。有網友透露，4日當天上午10時許曾在太平區一江橋附近看到其身影，家長也喊話「懇請大家幫忙轉傳這則訊息，如有看到或任何線索，請立即通知給我」，期待能夠平安找回愛女。



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