川普下令！　2000名國民兵開入洛杉磯巿區

▲川普下令國民兵進駐洛杉磯市區 。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）不顧地方反對，下令動員加州國民兵進駐洛杉磯，引發高度關注。部隊已於當地時間清晨進入市區，進駐市中心聯邦政府綜合大樓，目的是因應美國移民暨海關執法局（ICE）突襲行動後爆發的暴力抗爭。

此舉引發加州州長紐松（Gavin Newsom）強烈不滿，痛批川普「蓄意煽動」，更指這是數十年來罕見由聯邦強行部署國民兵到地方的大動作。洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）同樣對聯邦干預深感疑慮。

美聯社報導，國民兵成員現已駐紮於位於市中心的聯邦建築群，包括近期抗爭熱點之一的都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）。過去兩天，多個抗議地點爆發對抗事件，參與人數達數百人。

▲川普下令國民兵進駐洛杉磯市區 。（圖／達志影像／美聯社）



法新社指出，今天洛杉磯預計將出現更多示威活動，抗議團體號召於當地時間下午2時在市政廳舉行「大規模動員」。而在清晨的康普敦區（Compton），已有民眾目擊全副武裝的士兵與偽裝車輛進駐。

川普已宣布，將對洛杉磯部署高達2000名國民兵，理由是地方政府未能妥善應對抗爭與治安挑戰。這項動作勢必在全國掀起關於聯邦與州權限的政治爭議。