威脅川普馬斯克！　蓋達組織「最危險分支」領袖：以牙還牙

▲AQAP領袖奧拉基威脅川普、馬斯克等人。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

蓋達組織（Al-Qaeda）葉門分支AQAP新領袖奧拉基7日發布影片，除了呼籲旗下成員暗殺埃及、約旦及其他阿拉伯灣區國家的領袖，還對美國總統川普和億萬富翁馬斯克發出威脅。

美聯社報導，在AQAP新領導人奧拉基（Saad bin Atef al-Awlaki）這段長約半小時的影片之中，可見川普、馬斯克、美國副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的影像，以及馬斯克旗下企業的標誌，包括電動車品牌特斯拉。

奧拉基稱，「在加薩人民在過往與現在所經歷的這一切之後，已經沒有所謂的紅線了。以牙還牙是正當的」。

儘管AQAP組織近年因內部鬥爭，加上疑似美國無人機空襲導致領導人身亡，被認為組織勢力有所削弱，但依舊是蓋達組織創辦人賓拉登遭美國海豹部隊擊殺之後最具威脅性的分支。

AQAP在2024年宣布組織領袖巴塔爾菲（Khalid al-Batarfi）身亡，由奧拉基接管擔任新任組織領袖。奧拉基是美國懸賞600萬美元追緝的對象，美方稱，奧拉基曾公開呼籲對美國及其盟友發動攻擊。