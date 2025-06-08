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川普19歲帥兒談戀愛了！女友超棒　白宮特勤「神助攻」

巴倫（右起）是川普和梅蘭妮亞的獨子。（翻攝X@MELANIAJTRUMP）

▲巴倫（右起）是川普和梅蘭妮亞的獨子。（翻攝X@MELANIAJTRUMP）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）與第三任妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）育有一子巴倫（Barron Trump），現年19歲的巴倫目前就讀紐約大學史登商學院，因帥氣外型和205公分身高，以及在大選期間協助老爸吸Z世代選票，備受關注。近來有媒體爆料，巴倫正在談戀愛，女友很不錯，小情侶談戀愛受到特勤人員保護，因此相當低調。

紐約大學一位匿名「朋友」最近向《NewsNation》透露：「巴倫有一個非常不錯的女朋友，兩人經常在一起，出雙入對。」不過，這名消息來源並未提供更多細節。

《時人》雜誌則獨家報導，巴倫和女友談戀愛，並沒有因特勤人員的貼身保護而受到限制。根據消息來源，巴倫已經讀完紐約大學一年級，在校園裡，他不僅認識了許多新朋友，也頗受女性青睞。消息人士說：「他不是什麼邊緣人，從高中時就有女性朋友，他和女同學相處得很好。」

川普19歲帥兒談戀愛了！女友超棒　白宮特勤「神助攻」

▲巴倫擁有帥氣外型和205公分身高，還在老爸競選期間獻策，幫忙吸引Z世代選票。（翻攝X@PopBase）

報導指出，對一般大學生而言，談戀愛是青春的一部分，但對總統之子而言，談戀愛必須在特勤局的「全程監控」下進行。外界或許認為，這種高規格保護會讓戀愛變得困難重重，但熟知特勤操作的政界人士則表示：「特勤人員早就已習慣這些情況了，他們處理戀愛關係的經驗非常豐富。」

消息人士指出，歷代美國總統的子女，從青少年到成年階段的各種戀愛經歷，特勤人員都見過無數次，甚至開玩笑說：「他們的故事可以寫成一部限制級小說！」例如福特的女兒蘇珊（Susan Ford）、柯林頓之女切爾西（Chelsea Clinton）、小布希的雙胞胎女兒、歐巴馬的兩個千金，都在特勤人員的陪伴下度過青春期。

前第一千金珍娜布希（Jenna Bush Hager）曾多次分享她與現任丈夫亨利交往期間的趣事，她曾說，某次夜宿白宮後，男友清晨「偷偷溜出去」時被特勤人員攔下。她還回憶某次最糟糕的約會經驗，男友的車在山坡上拋錨，結果倒車撞上了跟隨在後的特勤車，場面尷尬又好笑。即便如此，兩人最終還是在特勤的「見證」下修成正果。

至於巴倫的性格，相較於老爸川普個性鮮明、作風強勢，消息人士告訴《時人》，巴倫比較害羞、具有老派紳士風度，舉止低調。「他不像外界想像中的那樣，沒什麼架子，也不炫耀身份。」另一名認識巴倫的消息人士指出，巴倫目前尚未尋求一段長期穩定的戀情，更關注未來的職涯發展，「他對賺錢比較感興趣，長期戀情不是當務之急，畢竟他還年輕，還有很長的學業要完成。」


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