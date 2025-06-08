翠翼鳩驚喜現身台南山上水道博物館　引鳥友轟動：簡直像在做夢！

▲翠翼鳩現身台南山上花園水道博物館B館前木棧道，毫不畏懼人群，悠閒啄食。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

翠翼鳩現身人群之中，你相信嗎？台南市山上花園水道博物館近日傳來野鳥界的大新聞——一隻性情害羞、平時棲息林緣灌叢間的翠翼鳩（Chalcophaps indica），竟大剌剌地現身於園區B館木棧平台旁，與遊客「和平共處」，罕見的親民舉動讓賞鳥者驚呼：「像在夢裡看到的畫面！」

翠翼鳩素以膽小著稱，羽翼綠中帶金屬光澤，是中型地棲鳩中辨識度極高的種類。然而牠們行蹤低調，過去幾乎不靠近人群，這次竟在博物館園區內自在活動，完全不見警覺神色，賞鳥者與遊客紛紛架起相機猛按快門，直呼「太幸運了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

山上花園水道博物館地處台南山地與平原交界，昔為水源保護區，人為干擾少，自然環境保留完整。根據成功大學2004年研究團隊調查，園區半年內即紀錄超過百種動物、其中鳥類達44種，包括大冠鷲、鳳頭蒼鷹、魚鷹等稀有猛禽，顯示其生物多樣性之高與棲地吸引力之強。

近期除翠翼鳩外，園內也多次觀察到黃鸝、朱鸝、小領角鴞等珍稀鳥種。民眾興奮分享：「以前在深山密林才能看到翠翼鳩，沒想到在這裡牠竟然不怕人，還自在走來走去，簡直是『賞鳥奇蹟』！」

台南市文化局表示，山上花園水道博物館多年來致力於生態保育與環境管理，讓這片園區不只是文化古蹟，更是南台灣生態教育的典範。此次翠翼鳩現身，是對園區友善環境的最佳肯定，也顯示市府推動「生態觀光」與「永續發展」的努力逐漸開花結果。

文化局也提醒民眾，未來造訪園區賞鳥，務必保持安靜、避免追趕驚嚇鳥類，共同守護這塊生態淨土。山上花園水道博物館將持續強化自然觀察體驗，讓更多人親身感受人與自然和諧共處的美好。