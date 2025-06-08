撞擊畫面曝！台南78歲婦「高速闖全時相路口」　撞29車1人命危

記者林東良、莊智勝／台南報導

台南一名78歲的劉姓婦人今(8日)下午駕駛自小客車外出，未料行經東區勝利路與大學路口時，疑似未注意前方號誌，竟闖紅燈追撞追撞29部機車、以及1部腳踏車，導致3人受傷，其中傷勢最重的是70歲的腳踏車男騎士，當場失去生命徵象，目前緊急送往成大醫院搶救中。稍早路口事故撞擊瞬間畫面也曝光。

▲路口監視器拍下劉婦駕車高速闖過路口。（圖／記者林東良翻攝）

路口監視器拍下，由於事發地點鄰近成大，該處為全時相路口，當時行人正交錯穿越馬路，未料劉婦卻突然駕車高速駛來，無視前方號誌、以及正在停等紅燈的汽機車，當場衝過路口，撞上一名腳踏車男騎士、以及多達29部機車，現場亂成一團、碎裂的零件散落一地。

警消下午1時46分許接獲通報後，立即派遣人員到場救援，抵達時路口陷入一片混亂，除了70歲的腳踏車騎士已無生命徵象外，另有52歲女子、以及28歲男子受到輕傷，3人分別送往成大醫院、新樓醫院治療。目前劉婦肇事原因仍然不明，還有待警方進一步調查釐清。

由於5月19日新北市三峽才發生78歲的余姓老翁駕車衝撞過路口，造成3人死亡的重大車禍，而今台南也傳出高齡駕駛肇事，且2起車禍案件高度雷同，不但肇事者都是逾75歲高齡、事發地點鄰近學校、且都是行人通行量大的全時相路口，讓高齡駕駛問題再度引發社會輿論關注。