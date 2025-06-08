疑闖紅燈遇闖紅燈！台南單車騎士遭撞喪命　肇事女駕駛背影曝

記者林東良、劉人豪／台南報導

一名76歲劉姓女子駕駛自小客車，今（8）日下午1時許，行經台南市東區勝利路與大學路口暴衝，追撞29輛機車及腳踏車，造成陳姓腳踏車男騎士死亡，2人受傷，劉女事後在現場掩面痛哭，車禍發生時因行人時相號誌僅行人可通行，陳男以及劉女疑違規過馬路，詳細肇事原因尚待警方進一步調查釐清。

▲女駕駛(右2)爆衝造成1死2傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲女駕駛撞上單車騎士。（圖／記者林東良翻攝）



當時為行人專用時相，民眾正交錯穿越馬路，劉女高速通過該路口，撞上一名74歲陳姓腳踏車男騎士及29輛機車，事故造成陳男死亡，另有52歲女子、以及28歲男子受到輕傷，共1死2傷，事發後劉女在現場掩面痛哭，車輛擋風玻璃也破了大洞。

警方表示，本案交通事故發生於今日13時許，劉女駕駛自小客車沿大學路行駛至勝利路口時，疑因操作不當擦撞前方兩輛停等紅燈的機車，並接續衝撞正行經路口的自行車，再擦撞對向自小客車，最終撞擊路邊停放的機車共計29輛，現場相關當事人酒測值均為零，自行車騎士送醫急救後仍傷重不治，劉姓女駕駛駕照持有狀況正常，後續調查釐清事故原因與肇事責任。

車禍發生時為行人時相號誌，僅行人可通行，陳男疑騎腳踏車闖紅燈遭劉女車輛撞擊。警方呼籲，民眾駕駛車輛應隨時注意周邊路況，並保持專注狀態行車，以免因一時不慎造成交通事故。