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雨都有愛之城！謝國樑帶領基隆逆轉形象　全國首創多項友善政策

▲謝國樑帶領基隆逆轉形象。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆變了！從共享傘到照護平台，謝國樑打造有溫度的城市。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

遠見雜誌舉辦的「縣市長施政滿意度調查」邁入第31年，今（5日）下午於台北香格里拉酒店舉行頒獎典禮。基隆市長謝國樑此次榮獲「年度最佳進步表現獎」，不僅個人滿意度成長幅度最大，負評降幅亦為全國之最，與台南市長黃偉哲共同獲獎。謝國樑市長在典禮上感謝基隆市民對市政團隊的支持與肯定，並特別介紹副市長邱佩琳及隨行團隊，感謝他們一路以來的辛勞與付出。

市長謝國樑也與榮獲五星縣市首長，包括雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市及台東縣市長交流，表示將持續向各地學習取經。他強調，基隆的進步不應僅止於可見的建設，更應讓人真切感受到「愛」。

被譽為「雨都」的基隆，因應多雨氣候，在謝市長就任兩年多來，已陸續建設多處室內育樂及文藝空間。七區的室內兒童樂園已全數完工，東岸港區也啟用美術館、官邸作客及必應展演空間，提供市民多元文化體驗。此外，基隆與七堵火車站增設街舞空間，讓年輕人有揮灑創意的舞台。市區觀光景點、交通樞紐與旅宿商圈也開始提供「raingo共享傘」服務，提升便利性。

▲謝國樑帶領基隆逆轉形象。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑特別感謝邱佩琳副市長全力媒合企業，推動公私協力。

針對基隆腹地狹小、坡地多的地形挑戰，謝國樑表示，市府完成歷屆未竟的廟口騎樓整平工程，拓寬主要通行道路、拆除天橋及整建吊橋，有效提升步行品質與交通安全。同時推動「車讓人、人守規則」的新秩序，並提前啟動行人交通執法，建立友善用路文化。

為扭轉基隆「髒舊老」的印象，謝國樑特別感謝邱佩琳副市長全力媒合企業，推動公私協力。兩年間已成功認養八座候車亭，設計風格從機艙、熱狗店、OPEN醬到果菜園，展現企業創意與城市融合。市府也設立檢舉平台、增設垃圾桶、清除閒置盆栽，與市民一同打造乾淨整潔的城市環境。

謝國樑強調，城市發展除了外觀進化，更須具備溫度。市府結合照護與通訊科技，建置全國首創的親子與長者照護平台，讓深夜焦慮的家長、無助的照顧者都能獲得即時專業支援。針對少子化議題，市府於2024年7月成立兒童及少年事務處，半年內完成全區幼兒臨托布建，並於今年5月試辦夜間臨托，為家庭創造更多喘息空間；同時將生育獎勵金提高至每胎3萬元，減輕育兒負擔。

▲謝國樑帶領基隆逆轉形象。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆已啟動多項長遠發展計畫，包括大智通物流基地進駐、漁港轉型為遊艇港，以及與航港局合作推動的東岸郵輪海港商城。捷運建設方面，積極與新北市同步發包規劃，創造雙城綜效。在環境永續方面，市府推動電動機車使用，現基隆每10位機車族中，就有1位使用電動車，為全台密度最高。同時也重視海洋資源保育，從海龜野放、鯨豚保育中心設置，到四接外推政策，致力降低環境衝擊。

最後，謝國樑總結施政心路歷程，強調從育樂空間到照護服務、從市容整潔到交通藍圖，所有努力都是為了讓市民感受到這座城市在改變、在進步、有溫度、有未來。他也希望讓更多遊客停留基隆，體驗這座城市的善與美，並對外自信地宣示：「基隆從來都不是配角，而是這個時代最值得期待的新舞台。」

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