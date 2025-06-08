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響應世界海洋日！新北推動海洋保育　學童變身救援小尖兵

▲新北推動海洋保育。（圖／新北市動保處提供）

▲沙灘野放海龜回歸大海。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市動保處為響應6月8日世界海洋日及6月16日世界海龜日，特別委託中華鯨豚協會於6月8日及6月16日舉辦「114年新北市鯨豚、海龜保育教育系列課程」。活動共計兩場次，每場限額25名學生參與，總計50個名額，目前報名已截止。課程內容涵蓋鯨豚與海龜生態知識講解、擱淺案例分享，以及新北市海洋保育教育園區實地導覽，培養學童海洋保育意識，期許未來成為海洋保育的種子尖兵。

系列課程於新北市海洋保育教育園區舉行，該園區具備救援、醫療、收容、野放及教育等多重功能。課程設計分為兩大主題：「鯨豚、海龜救援初階介紹及案例分享」與「鯨豚協會附設海洋野生動物保育暨教育中心空間介紹及導覽」。內容包括認識鯨豚與海龜生態、探討海洋環境危機、瞭解救傷站運作、學習擱淺應變措施，以及實際觀察救傷站收容的海龜。透過互動式教學，有效提升學員的野生動物保育觀念。參與學童反應熱烈，其中林姓學童首次近距離觀察活體海龜，展現高度興趣與專注。

▲新北推動海洋保育。（圖／新北市動保處提供）

▲船舶出海野放海龜。

中華鯨豚協會秘書長指出，透過海洋保育救援網絡（MARN）的公私協力合作，可有效提升擱淺鯨豚與海龜的救援存活率。新北市作為台灣本島最北端的沿海城市，海洋生態資源豐富，常見物種包括小虎鯨、長吻真海豚、綠蠵龜等多種海洋生物。截至今年5月底，已接獲30起擱淺通報案件，包含26隻海龜及4隻鯨豚，其中成功野放2隻海龜。動保處每年定期舉辦相關課程，並與海隆一號工作室合作，備有5艘專用救援船艇，確保擱淺個體能迅速獲得救援並重返海洋。

新北市動保處長楊淑方強調，本次課程特別針對學童設計，透過系統化教學建立正確的海洋保育觀念。新北市持續強化與中華鯨豚協會、野柳海洋世界、海巡署、海洋委員會海洋保育署等單位的合作機制，完善海洋野生動物救援體系。民眾若發現擱淺鯨豚或海龜，請勿擅自處理，應立即撥打118聯繫海巡署或1999通報市政服務，由專業團隊進行救援，共同維護海洋生態永續。

▲新北推動海洋保育。（圖／新北市動保處提供）

▲新北市海洋保育教育園區收容池。

▲新北推動海洋保育。（圖／新北市動保處提供）

▲海龜形質量測。

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