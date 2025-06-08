　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南勞工局攜做工行善團　完成第294戶弱勢家庭修繕

▲台南市安南區吳姓夫婦老宅經志工接力修繕後煥然一新，重拾家的溫暖與安全。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市安南區吳姓夫婦老宅經志工接力修繕後煥然一新，重拾家的溫暖與安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局持續推動「弱勢家庭居住環境改善計畫」，7日及8日攜手做工行善團志工，前進安南、鹽水與南區三地完成多戶老宅修繕，第294戶也正式落成。

▲台南市安南區吳姓夫婦老宅經志工接力修繕後煥然一新，重拾家的溫暖與安全。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市安南區吳姓夫婦老宅經志工接力修繕後煥然一新，重拾家的溫暖與安全。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市安南區吳姓夫婦老宅經志工接力修繕後煥然一新，重拾家的溫暖與安全。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲感謝志工持續投入，表示「修繕的不只是房子，更是點亮市民生活的希望」，盼透過「希望家園」理念，讓弱勢家庭找回家的歸屬與溫暖。

▲台南市安南區吳姓夫婦老宅經志工接力修繕後煥然一新，重拾家的溫暖與安全。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市安南區吳姓夫婦老宅經志工接力修繕後煥然一新，重拾家的溫暖與安全。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市安南區吳姓夫婦老宅經志工接力修繕後煥然一新，重拾家的溫暖與安全。（記者林東良翻攝，下同）

此次修繕對象涵蓋多名高齡與身障戶，像是安南區吳姓夫婦返鄉入住多年未整修的老宅，面對牆壁剝落、電線老舊，做工行善團即刻組織各工會志工接力投入，完成屋頂、電路與衛浴更新，還贈送繡有市花市鳥的涼被作為入厝禮。

▲台南市安南區吳姓夫婦老宅經志工接力修繕後煥然一新，重拾家的溫暖與安全。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市安南區吳姓夫婦老宅經志工接力修繕後煥然一新，重拾家的溫暖與安全。（記者林東良翻攝，下同）

另於鹽水區，有志工提前劃設浴室空間、施作混凝土灌漿，協助單親撫養身障兒的案主重建居所。南區施姓長者則在各工會志工陸續進場後，逐步完成地坪、牆面與電線整修，晚年終可安心居住。

▲台南市安南區吳姓夫婦老宅經志工接力修繕後煥然一新，重拾家的溫暖與安全。（記者林東良翻攝，下同）▲台南市安南區吳姓夫婦老宅經志工接力修繕後煥然一新，重拾家的溫暖與安全。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，市府持續整合工會志工、民間善心與資源，用行動實現住者有其屋的尊嚴與安全。他特別感謝參與本次修繕的泥水工會、電氣、木工與油漆工會家庭志工等30餘人，一家一戶接力修繕，用時間與汗水鋪起希望之路。他也呼籲社會各界共襄善舉，「只要一分善念，就可能為一個家庭帶來新的開始。」

▲台南市安南區吳姓夫婦老宅經志工接力修繕後煥然一新，重拾家的溫暖與安全。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
525 3 8886 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
泰柬交戰1死！　泰「封鎖邊境」：禁止觀光客進出
數萬人目擊！西安城牆上驚現UFO　官方解釋了
奪命瞬間曝光！　台南騎士遭撞倒輾破頭亡
馬斯克在白宮打人！　美官員：像橄欖球員一樣撞飛貝森特
大逆轉！逢甲畢典家長鬧場被罵翻　真相曝光網力挺：他超勇敢
考上台大、政大！雲林弟卻憂「家裡沒錢」　一票人暖喊贊助

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

朴子老翁詐騙危機！　國泰人壽行員攜手警方攔阻

跨界融合！醫院舉辦美展開幕茶會　融合美與善

台南勞工局攜做工行善團　完成第294戶弱勢家庭修繕

嘉市咖啡節舊監宿舍登場　集結市集、音樂、木工體驗與木育成果

太保市成人禮儀式：重現古禮 傳承文化

暑假親子放電好去處　來桃園大溪賞濕地還有綠色學習之旅

2025桃園閩南文化節「藝閣踩街」開走　打造流動城市舞台

全國首座新北原民社宅　侯友宜：實現居住正義與文化傳承

基隆市運會3千選手齊聚 　謝國樑籲享受運動樂趣

基隆碇祥里治安防災觀摩　警消協力提升社區應變力

【猛撞瞬間】小客車撞遊覽車翻覆！車體全毀...母子雙亡

【老師鞋哪買？】舞蹈老師用高難度動作 考驗高跟鞋耐度

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【抽兵種一抽入魂】光榮的海軍陸戰隊1號誕生！幸運兒當場腿軟XD

【鼠來瘋】女顧客為了躲牠...竟然直接踩下去！

【限投零錢喔】她去智取店遇限投硬幣　氣炸狂換零錢贖1822元貨

【台灣IU】新娘婚禮唱IU《Good day》 猛秀超穩三段高音

女大生閨蜜檔被騙當豬仔！　囚85天獲救「阿公對不起我錯了」

【辣椒也不放過？】彰化短褲姐邊偷竊邊「抓臀」！　囂張行徑全錄下

【家長鬧場急喊卡】逢甲機電系畢典取消！　校方致歉：6月下旬補辦

朴子老翁詐騙危機！　國泰人壽行員攜手警方攔阻

跨界融合！醫院舉辦美展開幕茶會　融合美與善

台南勞工局攜做工行善團　完成第294戶弱勢家庭修繕

嘉市咖啡節舊監宿舍登場　集結市集、音樂、木工體驗與木育成果

太保市成人禮儀式：重現古禮 傳承文化

暑假親子放電好去處　來桃園大溪賞濕地還有綠色學習之旅

2025桃園閩南文化節「藝閣踩街」開走　打造流動城市舞台

全國首座新北原民社宅　侯友宜：實現居住正義與文化傳承

基隆市運會3千選手齊聚 　謝國樑籲享受運動樂趣

基隆碇祥里治安防災觀摩　警消協力提升社區應變力

朴子老翁詐騙危機！　國泰人壽行員攜手警方攔阻

泰柬邊境交戰釀1死　泰軍「封鎖邊境」：禁止觀光客進出

黃玠瀚赴美選秀聯盟首戰3局4K　曾偉喆未成行考慮轉投中職選秀

國際商工「軟腳崩塌拆除法」嚇壞居民　高市府開罰9萬勒令停工

睡眠時間超過9小時「死亡風險30%↑」加速老化！醫曝最佳時間

「控球之神」保羅恐退休或加盟湖人　想回洛杉磯原因曝

眾人慌逃！槍手朝球迷「無差別掃射」5死　2歲女童胸部中彈

新北林口公園6屁孩深夜聚集　32歲散步男瞧一眼慘遭6人圍毆

糖尿病「初期無明顯症狀」　專家教你4招穩定血糖

騎士誤闖國1員林段！瘋狂行駛路肩嚇壞用路人　警將依法開罰

女大生閨蜜檔被騙當豬仔！　囚85天獲救「阿公對不起我錯了」

地方熱門新聞

台南區會考成績公布補教協會提供落點錄取預估表供參考

全國首座新北原民社宅　侯友宜：實現居住正義

暑假親子放電好去處　來桃園大溪賞濕地

2025桃園閩南文化節　「藝閣踩街」開走

基隆市運會3千選手齊聚 　謝國樑籲享受運動樂趣

基隆碇祥里治安防災觀摩　警消協力提升社區應變力

台南永康瓦斯外洩漏氣點找到了市府究責瓦斯公司

桃園棋牌社、桌遊店以合法掩護非法　籲查緝

鄭姓網紅剪片造謠幼童遭性侵　市府曝驗傷單「根本沒傷」

南消第七大隊強化救生艇操作演練水域救援

台南新化左鎮老街注入新血市府攜青年實作創生共識方案

嘉義市咖啡節舊監宿舍登場

桃園捷運綠線進度曝光　力拚115年首階段通車

成大114級畢典沈孟儒校長勉勵「窮理致知，科學濟世」

更多熱門

相關新聞

奪命瞬間曝光！混凝土車轉彎輾斃騎士

奪命瞬間曝光！混凝土車轉彎輾斃騎士

台南市仁德區中正路三段7日中午12時52分許傳出一起死亡車禍，一名58歲的陳姓騎士當時沿著道路直行，未料前方混凝土攪拌車於路口左轉，當場將陳男撞倒並輾過，警消獲報到場時，陳男頭部重創，已經當場死亡。

即／國1仁德段火燒車　烈火直竄天際

即／國1仁德段火燒車　烈火直竄天際

台南民宅晚間火警！消防員緊急破門

台南民宅晚間火警！消防員緊急破門

台南新化左鎮老街注入新血市府攜青年實作創生共識方案

台南新化左鎮老街注入新血市府攜青年實作創生共識方案

台南東山驚見無名屍！警調查身分死因中

台南東山驚見無名屍！警調查身分死因中

關鍵字：

台南勞工局做工行善弱勢家庭修繕

讀者迴響

熱門新聞

獨／女大生閨蜜檔淪豬仔！遭囚85天獲救

Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧

受騙女大生回家了！阿公守巷口「祖孫擁抱」

二寶媽嗆尪廢物！約同事摩鐵泡澡：一直高潮

午後變天！　「下最大」地區曝

這個岳父好眼光！　他10年拚成世界龍頭

小三激戰人夫20次！喊「我超緊」下場曝

不畏遭「4醫學系退貨」高中生現身畢典！

台中2女大生受騙淪豬仔　里長陳建良協助6小時成功營救

20歲正妹一摘口罩「整張嘴潰爛」　醫師嚇壞

成龍新片砸13億慘仆街！

發燒狂咳不是新冠！　醫快篩曝元凶：還記得它嗎

天王都找他寫歌！「最賺版稅不是陳奕迅」

他性侵母馬　結局竟免坐牢

連千毅辣秘書「轉行當廟會咖」！

更多

最夯影音

更多

【猛撞瞬間】小客車撞遊覽車翻覆！車體全毀...母子雙亡

【老師鞋哪買？】舞蹈老師用高難度動作 考驗高跟鞋耐度

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【抽兵種一抽入魂】光榮的海軍陸戰隊1號誕生！幸運兒當場腿軟XD

【鼠來瘋】女顧客為了躲牠...竟然直接踩下去！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面