台南勞工局攜做工行善團　完成第294戶弱勢家庭修繕

▲台南市安南區吳姓夫婦老宅經志工接力修繕後煥然一新，重拾家的溫暖與安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局持續推動「弱勢家庭居住環境改善計畫」，7日及8日攜手做工行善團志工，前進安南、鹽水與南區三地完成多戶老宅修繕，第294戶也正式落成。

市長黃偉哲感謝志工持續投入，表示「修繕的不只是房子，更是點亮市民生活的希望」，盼透過「希望家園」理念，讓弱勢家庭找回家的歸屬與溫暖。

此次修繕對象涵蓋多名高齡與身障戶，像是安南區吳姓夫婦返鄉入住多年未整修的老宅，面對牆壁剝落、電線老舊，做工行善團即刻組織各工會志工接力投入，完成屋頂、電路與衛浴更新，還贈送繡有市花市鳥的涼被作為入厝禮。

另於鹽水區，有志工提前劃設浴室空間、施作混凝土灌漿，協助單親撫養身障兒的案主重建居所。南區施姓長者則在各工會志工陸續進場後，逐步完成地坪、牆面與電線整修，晚年終可安心居住。

勞工局長王鑫基表示，市府持續整合工會志工、民間善心與資源，用行動實現住者有其屋的尊嚴與安全。他特別感謝參與本次修繕的泥水工會、電氣、木工與油漆工會家庭志工等30餘人，一家一戶接力修繕，用時間與汗水鋪起希望之路。他也呼籲社會各界共襄善舉，「只要一分善念，就可能為一個家庭帶來新的開始。」