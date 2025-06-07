陳世凱返回母校東海大學畢典　分享3大心法：擁抱困難

▲交通部長陳世凱以傑出校友身分出席東海大學畢業典禮。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

「擁抱困難，將挫折當常態。」交通部長陳世凱今（7）日出席東海大學第114級畢業典禮，重返母校，以真誠又幽默的語調勉勵畢業生，他坦言自己不是最優秀的學生，但他從不放棄，陳世凱分享他在東海勞作教育整整修了四年，這段歷程成就他的韌性。

東海大學今舉辦114級畢業典禮，邀請政治系傑出校友、交通部長陳世凱出席致詞，陳世凱在畢業典禮上以溫暖幽默的語氣，分享他「四年勞作教育」的特殊經歷與堅持不懈的韌性故事。

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致詞過程，陳世凱強調了兩次：「我不是最優秀的學生，但我從不放棄。」。陳世凱說，「他的勞作教育修了整整四年，東海的每一個角落，他都掃過、修過、維護過。那不只是體力的鍛鍊，更是他心靈與責任感的養成。」

▲交通部長陳世凱以傑出校友身分出席東海大學畢業典禮。（圖／交通部提供）

陳世凱也以這段挫敗歷程勉勵學弟妹，他說：「畢業25年後，我才知道勞作教育是我培養韌性的起點。」面對疫情入學的學弟妹，陳世凱說，你們是最有韌性的一屆，因為你們從不確定中完成學業，這正是這個世界最需要的能力。

陳世凱也分享他在東海學到的「三大心法」：用心聆聽（先聽再說）、珍惜的人脈（同學是未來的貴人）、擁抱困難，將挫折當常態，他語重心長地說：「當我在人生迷失時，我就回到東海，坐在T大樓階梯上，吃一個五花肉加蛋的刈包，提醒自己初心還在，夢還在。」