逢甲大學畢典遭鬧場取消　學生苦曝高中也遇疫情：根本地獄倒楣鬼

▲逢甲大學機電系畢典出包。（圖／jaxxcob_gdc提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者張靖榕／綜合報導

逢甲大學機電工程學系6日舉行畢業典禮，卻因現場出現涉及性平事件調查中的當事人與關係人，家長當場鬧場、場面失控達2小時，校方最終宣布取消典禮，改至6月下旬補辦。突如其來的決定，讓不少畢業生及家人當場氣憤不已，還有畢業學生表示，4年前高中畢典因為COVID取消，沒有到大學又畢典又遇到「意外」。

典禮現場原本氣氛熱烈，不少學生的家長遠道而來，包括有僑生父親從馬來西亞搭機返台，只為見證孩子的重要時刻，卻在典禮開始前得知活動取消，無奈詢問是否隔天補辦。也有赴日交換的學生特地返台，甚至請假錯過期末考，只為親身參與這場儀式，結果撲了個空，難掩失望情緒。

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一名畢業生在Threads發文透露，自己4年前高中畢業典禮因新冠疫情被迫線上舉行，如今連大學畢典也遇到突發取消，自嘲，「我可能是唯一一個有高中、有大學畢業，卻從未參加過畢業典禮的人。」

校方事後說明，因現場出現性別平等事件調查當事人與相關人士，雙方可能發生正面衝突，根據《校園性別事件防治準則》，學校緊急協調無效，導致活動延誤超過2小時，基於秩序與安全考量，決議暫緩典禮，預計6月下旬補辦。