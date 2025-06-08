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受騙女大生回家了！阿公早早就守在巷口　「祖孫深情擁抱」

▲▼受騙女大生返家，祖孫深情擁抱。（圖／記者許權毅攝）

▲受騙女大生返家，祖孫深情擁抱。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅、柯振中／台中報導

台中李姓女大生、林姓閨蜜一起被騙去柬埔寨，受困85天後終於平安返台。李姓女大生晚間回家以後，先是與阿公擁抱，而她也向阿公致歉「對不起讓你擔心了」，祖孫倆的感情可見一斑。

李女阿公表示，孫女被騙出國的這段時間，他幾乎天天以淚洗面，晚上也沒有辦法睡覺，如今孫女回來，他心中的大石終於放下。

▲▼受騙女大生返家，祖孫深情擁抱。（圖／記者許權毅攝）

▲▼受騙女大生返家，祖孫深情擁抱。（圖／記者許權毅攝）

▲▼受騙女大生返家，祖孫深情擁抱。（圖／記者許權毅攝）

李女晚間在陳建良里長的陪同下回家時，阿公早早就守在家門口，2人見面後，立刻給了彼此一個擁抱。李女也略帶哭腔地說「阿公對不起，讓你擔心了」，祖孫倆的感情可見一斑。

▲▼受騙女大生返家，祖孫深情擁抱。（圖／記者許權毅攝）

▲▼受騙女大生返家，祖孫深情擁抱。（圖／記者許權毅攝）

▲▼受騙女大生返家，祖孫深情擁抱。（圖／記者許權毅攝）

由於一早就搭上飛機，李女先是向媒體、社會大眾致謝，接著便進入家門休息。李女阿公則是深深鞠躬，並且向關注這件事情的媒體、社會大眾及陳建良里長致謝，多虧有大家的幫助，孫女才能平安返家。

▲▼受騙女大生返家，祖孫深情擁抱。（圖／記者許權毅攝）

▲▼受騙女大生返家，祖孫深情擁抱。（圖／記者許權毅攝）

▲▼受騙女大生返家，祖孫深情擁抱。（圖／記者許權毅攝）

陳建良里長表示，除了媒體及社會大眾以外，政府、許多機關團體都相當關注這些事情。孩子能夠平安回家，就是最大的福氣。

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