獨／女大生閨蜜檔淪豬仔！遭囚85天獲救　「阿公對不起我錯了」

▲李姓女大生（左）跟好友林女（右）今獲釋返台，人平安。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中李姓女大生跟好友林姓女大生被騙去柬埔寨，引起社會矚目，經媒體報導，警方等政府機關介入援救，今日兩個孩子從金邊直飛桃園，傍晚5點平安落地。李姓女大生第一句話想說「阿公對不起，我錯了，不應該這麼衝動讓你擔心」。

就讀弘光科大夜間部的李姓女大生，與閨蜜林女一起被騙去柬埔寨，李女阿公跟鄰居親友到處借，每人3千5千或是幾萬，籌了13.6萬要連同學林女一起贖回，結果疑似又遭中間人吞掉。阿公心痛說「真的已經沒有錢了，希望政府能幫幫忙，把2個孩子救回來」。

▲▼李姓女大生阿公守在家中等候，看見孫女平安抵台，相當開心。（圖／記者許權毅攝、民眾提供）



今日傳出好消息，李姓女大生跟林姓女大生今日中午12點從金邊搭機直飛桃園機場，傍晚5點平安落地，刑事局國際刑警、台中市警局清水分局刑警在現場等候，把被害2名孩子保護好，再送回家。

李姓女大生回憶被騙去的過程，內心感到很害怕，擔心自己回不來。李姓女大生說：「當時有白牌車來帶我們，到分公司才知道被騙了，跟想像的不一樣，大樓破破爛爛的，裡面大概上千人，主管說不好好配合『會修理我們』，所以假意配合了2個月，每天工時12小時到15小時，工作到凌晨3點。」

李姓女大生表示，當初被騙是因為看到月收3萬徵才資訊，想要嘗試看看，對方給錢去辦護照幫助出國；林姓女大生說，每天都一直被威脅，不好好配合就會修理我們，若想要離開，過路費兩個人就要3千美金（約9萬台幣）。

▲李姓女大生說，園區內有上千人，每天都被威脅。（圖／家屬提供）

