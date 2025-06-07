園遊會進警局　雲林縣警局首辦Open House與民同樂

▲雲林縣警察局今日舉辦「警察節慶祝活動暨家庭日」，首度開放局內園區辦理「Open House」園遊會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣警察局今（7）日舉辦「警察節慶祝活動暨家庭日」，首度開放局內園區辦理「Open House」園遊會，邀請警員攜眷同樂，也邀請鄉親民眾走進警察局參觀、互動。縣長張麗善表示，以「家庭日」結合「警察節」的方式對外開放園區，邀請社會大眾實地參觀與互動體驗，是深化警民關係的重要里程碑。

雲林縣警察局2025年警察節慶祝大會暨頒獎典禮上，由縣長張麗善縣長表揚模範警察、鑑識楷模、失蹤人口查尋績優及獲頒警察獎章人員。接續園遊會及趣味競賽，園遊會內容包羅萬象，不僅能大啖在地美食、原住民風味料理與新住民特色飲品，現場設有「不准不拍照」、「抱警處理」等趣味標語，吸引許多民眾拍照打卡。

▲雲林縣警察局舉辦「警察節慶祝活動暨家庭日」，布袋球競賽精彩開戰。（圖／記者游瓊華翻攝）



縣長張麗善於頒獎典禮後，前往中庭為布袋球競賽開球，平日嚴肅拘謹的警察同仁今都放下身段，上演「扭扭車大賽」，騎乘兒童滑步車爆笑登場，笑聲連連；各分局也在分局長領軍下展現團隊默契與活力，將整場活動氣氛推向最高潮。

縣長張麗善縣長指出，雲林縣警察局近年來在李建民局長帶領下，於掃黑肅槍、毒品查緝與打詐防詐等面向成績亮眼，2024年下半年全國查緝非法槍械評核獲評「特優」；同年12月更查獲全國最大戶外大麻栽種場，展現堅定反毒決心；而「打詐雲林隊」今年攔阻金額高居全國非直轄市第一，也在2024年榮獲交通部金安獎，獲得2金1銀1銅的優異成績。

警察局長李建民指出，特別舉辦警察的家庭日，邀請鄉親、眷屬，還有警察同仁，以園遊會方式，讓同仁放鬆心情，也可以得到身心調適。特別感謝雲林絕大多數守法守分的鄉親，讓警察能全力對付少數治安罪犯。未來將持續透過多元方式推動警民合作，深化彼此互信，共創安全友善的生活環境。

▲雲林縣警察局特別舉辦警察的家庭日，邀請鄉親、眷屬，還有警察同仁，以園遊會方式，讓同仁放鬆心情，也可以得到身心調適。（圖／記者游瓊華翻攝）