圓滾滾象鼻海豹迷路了　拖2公噸身體漫步南非小鎮

▲象鼻海豹迷路了，還把頭放到車子上。（翻攝X）

圖文／鏡週刊

1隻圓滾滾、重達2公噸的象鼻海豹，本週二清晨疑似迷路，闖入南非首都開普敦的戈登灣一處沿海小鎮，有民眾不敢置信驚呼「你怎麼來的！」，牠在路上橫衝直撞，最後平安回到大海，不過2天後牠又再次出現在南非陸地了。

根據《CBS NEWS》報導，這隻迷路象鼻海豹重達2公噸，是「年輕男性」。警方與當地保全公司獲報後抵達現場，試圖圍捕這隻圓滾滾的象鼻海豹，但牠對此毫不理會，如同刻意般的將頭放在轎車引擎蓋上，模樣相當可愛。

▲象鼻海豹疑被燈光嚇到，瞪大雙眼。（翻攝X）

▲迷路象鼻海豹重達2公噸。（翻攝Cape of Good Hope SPCA臉書）

象鼻海豹還嘗試爬到另一輛車上，後來突破重重防線，過馬路爬到人行道上，最後停在一處購物中心旁。動物福利官員擔心牠離大海太遠，無法找到回家的路而累到脫水，經由專家們與獸醫替牠打了鎮靜劑，用拖車把牠帶回附近的海灣自然棲息地。

▲象鼻海豹返回大海，珍重再見。（翻攝Cape of Good Hope SPCA臉書）

最後迷路象鼻海豹也緩緩走向大海，結束這場迷路驚魂記；負責救援的好望角防止虐待動物協會也po出影片，寫下「珍重再見」，跟牠道別。

Elephant Seal roaming the streets of Gordon's Bay, Cape Town (South Africa) pic.twitter.com/8NBU7s8XZ3 — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) May 27, 2025

未料，才時隔2天，這隻象鼻海豹又回來了，這次牠出沒在南非西蒙鎮的一處海軍基地，看起來好像更胖了。好望角防止虐待動物協會表示，牠只是在休息，安全無虞。

▲迷路象鼻海豹2天後又回來了。（翻攝Cape of Good Hope SPCA臉書）









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