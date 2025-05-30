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狠心媽貪財！聯手男友「賣6歲女給巫醫」　眼睛和皮膚成血淚祭品

▲▼南非狠心媽媽史密斯（Racquel

▲南非狠心媽媽史密斯（左）為錢將6歲女兒喬斯林（右）賣給巫醫。（組圖／達志影像／美聯社、翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

南非一名狠心的母親為了獲取金錢，將6歲的女兒喬斯林（Joshlin Smith）賣給需要女孩眼睛與皮膚來祭祀的巫醫。事情被揭發後，這位名叫史密斯（Racquel "Kelly" Smith）的媽媽，與共犯男友阿波利斯（Jacquen Appollis）、友人范萊恩（Steveno van Rhyn）隨即被控綁架及販賣人口，3人最終均被裁定有罪，並一同被判處終身監禁。

據《鏡報》報導，法庭文件顯示，年僅6歲的喬斯林在去年2月離奇失蹤，南非警方展開全國搜捕行動，但女童迄今仍下落不明。審判期間，有證人指出，史密斯曾談論以2萬南非鍰（約新台幣3.34萬元）販賣女兒給一位名為「桑戈馬」（sangoma）的巫醫。巫醫聲稱，他需要女孩的眼睛與皮膚作為祭祀用途。

在判決前，法庭播放一段喬斯林過往的影片，展現她在情緒激動中對母親行為的間接控訴，連翻譯人員也難掩淚水。喬斯林的外婆阿曼達（Amanda Smith-Daniels）及一位曾要收養喬斯林的友人在法庭上朗讀受害者陳述時，強調對史密斯行為的震驚與痛心，質問這名母親「妳做出了這樣的事，妳晚上怎麼睡得著覺、怎麼能活得下去？」

喬斯林的老師馬特（Edna Maart）也在法庭表達自己對喬斯林遭親母賣掉的震驚，表示這名女童性格內向、十分整潔，無法想像其母親竟會將她當作交易對象。法官納森·埃拉姆斯在判決中指出，史密斯的行為「並非任何關心孩子的父母會做的事」，並推斷史密斯對喬斯林的遭遇知情。

史密斯早前曾表示是將女兒交給阿波利斯後便不知其下落，但法官明言不接受這一說法。庭審期間，社區居民回想女童失蹤初期曾熱心協助搜救，當時史密斯尚獲同情，如今事實揭露，令許多民眾感到被背叛。

這起案件被揭發後，震驚了整個南非社會，成為近期最具爭議的兒童人口販運案件之一，也凸顯當地貧困社區兒童所面臨的風險與法律制度的挑戰。報導稱，史密斯及其男友阿波利斯、友人范萊恩最終均因人口販賣罪被判處終身監禁，另因綁架罪各判10年。當法官宣讀判決時，法庭內響起了如雷掌聲。

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