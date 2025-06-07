關稅90天期限將至！潘孟安赴美會多位閣員　綠委：貿易談判實質影響

▲總統賴清德派總統府秘書長潘孟安訪問阿拉斯加。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

美國對等關稅90天寬限期將至，在台灣方面，總統賴清德近日派遣總統府秘書長潘孟安率團前往阿拉斯加訪問。對此，綠委王定宇今（7日）表示，此次美方高調見面並定位為政府對政府官方互訪，除外交上成績也具備對關稅貿易談判實質影響，川普對全球關稅的態度即將揭曉，不知道結果如何，我們希望能夠達到對台灣最有利的目標，這是全民的期待。

王定宇表示，潘孟安銜命前往阿拉斯加參加能源會議，美國總統川普派出內政部長、能源部長及相關官員會面，更列為官方正式對外紀錄，高調見面並定位為政府對政府官方互訪，這當然可以視為外交成績，會面時間點也很微妙。川普對全球發動對等關稅，有磋商意願的國家寬限暫緩九十天，期限即將到期，此時潘孟安來到阿拉斯加，除外交上成績也具備對關稅貿易談判實質影響。

王定宇指出，川普在今年1月份就職演說時提到幾個關鍵字，關稅、能源出口、貿易赤字，都是他就職演說的關鍵詞。而川普這一任只有四年，沒有連任的機會，所以對他來講，如何在最短的時間完成他就職演說所接觸的目標非常重要，也非常急迫。而這一次潘孟安秘書長拜訪阿拉斯加就跟這個是有密切的關係。

王定宇直言，賴清德總統早就宣布，基於能源安全以及降低台美的貿易赤字，除了一面要遊說美國把我們的軍事採購列為貿易的額度以外，另外一面也配合台積電及國內的重要廠商以台灣為中心，但是加大對美的投資。除了這以外，其中能源採購更是降低貿易赤字的重要方法。

對於關稅議題，王定宇表示，對台灣來說，美國的關稅這一個議題不僅僅是外交跟國安議題，它牽動到台灣廣大的中小企業每一個勞工。美國已經是台灣最大的貿易出口對象，也是台灣最大的投資國，所以這個對等關稅如果沒有處理好，會傷害到台灣的經濟，影響到每一個勞工跟中小企業。

王定宇指出，在第一階段採取談判降低關稅的態度，獲得90天的暫緩。暫緩期間將到，目前台灣採取的擴大對美採購以及增加對美投資以及降低貿易赤字，特別是如果審視了川普總統的演講內容，可以發現賴清德總統他所率領的政府正採取的正確的策略在進行台美關稅貿易談判。

王定宇表示，90天的暫緩期將屆，川普對全球關稅的態度即將揭曉，不知道結果如何，我們希望能夠達到對台灣最有利的目標，這是全民的期待。而目前台灣政府所採取的策略，在全球專家的研判上都是正確的方向，我們審慎保持樂觀，樂見最後的結果。