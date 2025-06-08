2025桃園閩南文化節「藝閣踩街」開走　打造流動城市舞台

▲「藝閣踩街」開走打造流動城市舞台。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025桃園閩南文化節「藝閣踩街」活動，7日在八德區盛大開走，40組在地團隊熱力登場，以創意與傳統融合的方式，化身為一台台流動舞台，打造專屬桃園的文化盛典。今年更有12組首次參與的團隊驚喜亮相，為桃園的文化注入全新活力。



市府文化局指出，藝閣是閩南文化中極具特色的一環，與傳統信仰、戲劇、節慶習俗密不可分，過去由人力推拉穿梭街頭，被譽為最吸睛的「行動舞台」。桃園市政府自2014年起透過閩南文化節活動推動藝閣文化復興，相較北港等地多改以車輛牽引，桃園仍保留傳統人力推拉藝閣車的形式，讓藝閣文化以當代樣貌重新綻放。

▲桃園保留人力推拉藝閣。（圖／文化局提供）

今年藝閣踩街不僅延續傳統，更大幅升級地方共創能量。12組首次參與的團隊展現跨界的創意實力，八德在地的大湳義消打造出煙霧繚繞的藝閣車，不只熱血救援 創意更是無限；桃園市美術協會設計的「桃美一號」，以跑旱船為靈感，透過藝術語彙詮釋傳統文化，令人驚豔；來自觀音草漯國中的師生團隊則將埃及文明元素融入藝閣及表演，融合東西方文化，成功引爆現場話題。

▲桃園車站商圈協會以摩摩喳喳與青蛙下蛋為主題打造甜品藝閣車。（圖／文化局提供）

桃園多元族群共融的特色，也在藝閣踩街中展現得淋漓盡致。來自新屋的蚵間社區以臨海文化與媽祖信仰為主題創作藝閣，呈現居民對海洋庇佑的信仰情感；伯公岡客家協會則將埤塘景觀與客家開墾精神搬上藝閣；雙榮里則融入原民圖騰與山林意象。今年還有5組新住民團隊加入行列，為藝閣踩街注入豐富國際色彩。由東南亞餐飲業者組成的桃園車站商圈協會，以摩摩喳喳與青蛙下蛋為主題打造甜品藝閣車，巧妙融合東南亞與台灣庶民飲食文化，展現新住民文化的創意與活力。



文化局表示，今年的閩南文化節得以順利推展，感謝桃園在地多家宮廟的支持，包括經費贊助、資源挹注與志工團體的積極動員。此次藝閣踩街共有12組宮廟參與，包含首次參與的八德霄裡玉元宮和慈護宮，以及中壢慈惠堂、平鎮三崇宮、大園田心里新興路福德宮、桃園鎮撫宮、龍德宮、景福宮、南崁五福宮、明倫三聖宮、中壢仁海宮及壽山巖觀音寺。此外，八德三元宮也熱情響應表演。特別感謝中壢仁海宮、明倫三聖宮、南崁五福宮，及桃園景福宮、慈護宮等宮廟提供經費支持。這種公私協力的合作模式，充分展現桃園在地對於文化發展的重視與投入，讓桃園閩南文化節成為屬於全體市民的盛事。



今年藝閣踩街競賽總獎金高達58萬元，分為「藝閣製作傳統組」、「藝閣製作創意組」及「踩街表演組」三大類別，各組皆設有金、銀、銅獎及佳作獎項，其中佳作名額更增加至6組，鼓勵更多團隊踴躍參與，踩街表演金獎可獲得8萬元獎金，藝閣製作金獎更高達10萬元，讓每一台藝閣車不只是文化的載體，更是創意與團隊精神的展現舞台，6月15日晚間8時30分將於桃園陽光劇場頒獎。



即日起至6月22日，所有藝閣車將在八塊厝民俗藝術村展出，錯過踩街的民眾也能近距離欣賞這些結合工藝與創意的創作。展覽首週加碼推出「預測藝閣車金獎」活動，完成指定任務即可參加抽獎，把精美小禮與神秘加碼大獎帶回家。