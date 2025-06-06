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華麗藝閣踩街、夜光龍狂舞！桃園閩南文化節「5大亮點活動」炸裂登場

▲▼2025桃園閩南文化節,五感,熱情,文化盛宴,傳統,創新,閩南,文化節,藝閣踩街,AI,劇場,總舖師,辦桌,國際龍獅邀請賽。（圖／桃園市政府提供）

▲「2025桃園閩南文化節」即日起至7月5日熱鬧登場。（圖／桃園市政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

融合傳統與創新、兼具人情與創意的「2025桃園閩南文化節」，即日起至7月5日熱情展開。五大主題活動一次解鎖，讓民眾用五感體驗閩南文化的熱情奔放與現代創意！從街頭踩街的藝閣盛會，到結合AI光影的神話劇場，到香氣四溢的總舖師辦桌與夜空下的國際龍獅邀請賽，桃園市政府端出最具「臺味」的文化饗宴，邀請全臺民眾一同參與這場擁有土地、信仰與人味的夏日生活旅行。

藝閣創意大爆發　臺式嘉年華魅力滿分
今年藝閣踩街匯聚40台「真人創意藝閣車」，展現不同世代群體的熱情參與。從扮裝、佈景到現場的互動演出，每一台藝閣車都精彩吸睛，不僅視覺效果華麗，更充分展現桃園豐富的文化創意能量！現場民眾可近距離欣賞藝閣巡遊隊伍沿街而行，場面熱鬧非凡、氣氛歡樂。踩街活動結束後，這些藝閣車將於八塊厝民俗藝術村靜態展示至6月22日，歡迎市民前往參觀，細細品味藝閣之美，感受臺式嘉年華的視覺與情感魅力。

▲▼2025桃園閩南文化節,五感,熱情,文化盛宴,傳統,創新,閩南,文化節,藝閣踩街,AI,劇場,總舖師,辦桌,國際龍獅邀請賽。（圖／桃園市政府提供）

▲藝閣踩街匯聚40台「真人創意藝閣車」，展現不同世代群體的熱情參與。

AI點亮神話舞臺　沉浸式民俗劇場震撼登場
「藝陣大匯演」活動邀集臺灣特技團、即將成真火舞團、朴子電音三太子等專業表演團隊，共同打造前所未有的沉浸式劇場體驗！演出橋段以神話傳說為基底，融合聲光投影、AI視覺科技與民俗技藝，展現宛如神明親臨的「神明光影秀」，讓民眾目不轉睛、沉醉其中。特別設計的「搭橋過限」儀式，更將邀請觀眾親自參與，象徵祈福去厄、迎向新生。從雷射投影到神將裝置，搭配鼓陣節奏與劇場場景轉換，營造一幕幕穿越古今的奇幻文化旅程，讓觀眾不只看表演，更能融入神話故事之中！

▲▼2025桃園閩南文化節,五感,熱情,文化盛宴,傳統,創新,閩南,文化節,藝閣踩街,AI,劇場,總舖師,辦桌,國際龍獅邀請賽。（圖／桃園市政府提供）

▲「藝陣大匯演」將於6月14至15日在桃園陽光劇場演出，打造前所未有的沉浸式劇場體驗。

傳統信仰走入日常　國際論壇與謝神宴展現生活哲學
閩南文化節除了鬥鬧熱，還要聊深度！閩南文化向來根植於民間生活，「閩南文化國際論壇」以「承古拓新．桃續閩南」為題，邀集國內外文化學者、職人與地方工作者，從學術對話、社區實務與國際視野為三大面向，深入探討閩南文化如何在地扎根、全球發聲，形塑全新面貌，展現文化創新與延續的多元可能。如欲參加國際論壇，請先線上報名（https://reurl.cc/RY7E4Z）。

同時，「總舖師辦桌」活動也將於節慶期間登場，打造傳統謝神盛宴，邀請在地名廚獻上精心設計的辦桌佳餚，結合桃園在地食材與傳統辦桌菜色，打造一場兼具美味與儀式感的文化饗宴，讓參與者在「呷飯」的同時，也感受「保庇」的祝福。

國際龍獅邀請賽　壓軸夜間盛事
每年最受矚目的「國際龍獅邀請賽」今年也再度升級！賽事壓軸登場，設有「夜光龍」與「南獅自選套路」兩大項目，邀請來自世界各地的頂尖龍獅陣團隊齊聚競技。比賽選在星光點點的夜晚進行，搭配壯觀的鼓陣與燈光設計，夜光龍在夜空中翻騰穿梭，南獅跳樁展現精準技巧與藝術張力，絕對令現場觀眾拍手叫好、High翻全場！

▲▼2025桃園閩南文化節,五感,熱情,文化盛宴,傳統,創新,閩南,文化節,藝閣踩街,AI,劇場,總舖師,辦桌,國際龍獅邀請賽。（圖／桃園市政府提供）

▲「國際龍獅邀請賽」邀請來自世界各地的頂尖龍獅陣團隊齊聚競技。

有溫度的文化回憶　桃園等你來體驗
2025桃園閩南文化節不僅是一場活動，更是一段屬於土地與記憶的文化之旅。從熱鬧的街頭踩街、神話劇場的光影盛宴，到香氣四溢的辦桌晚宴與世界級的龍獅磅礴競技，這場盛會串聯了信仰、生活與藝術，邀請每一位民眾走進桃園，一同參與這場有溫度的文化慶典。

▲▼2025桃園閩南文化節,五感,熱情,文化盛宴,傳統,創新,閩南,文化節,藝閣踩街,AI,劇場,總舖師,辦桌,國際龍獅邀請賽。（圖／桃園市政府提供）

▲2025桃園閩南文化節精彩活動內容，等你來體驗。

不論是熱愛傳統、喜歡藝術、或追求新奇體驗，都能在這場盛會中找到屬於自己的最「臺」樂趣。最後，也別忘了參加數位集章活動，活動期間完成2個集章任務、填寫問卷並追蹤官方FB粉絲團就有機會兌換限量好禮。今年夏天，桃園等你來「呷辦桌、看藝閣、迎好運」。

更多活動資訊：
「2025桃園閩南文化節」活動官網 https://tycminnan.tw
「桃園閩南文化」臉書粉絲專頁 https://www.facebook.com/tycminnan

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