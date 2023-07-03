▲閩南文化節「鬥陣III」精彩壓軸，「藝閣VS踩街」獲獎團隊揭曉

▲副市長蘇俊賓表示，閩南文化節以新的元素保留傳統閩南文化，實屬不易。（圖／新聞處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「閩南文化節-鬥陣3暨藝閣頒獎」、2日晚間於桃園區新永和市場停車場舉行。副市長蘇俊賓表示，閩南文化節今年已邁入第12個年頭，市府以新的元素保留傳統閩南文化，實屬不易；而今日演出的壓軸大戲「鬥陣III」，經過策劃及編劇團隊的用心，以桃園故事為基礎，勾勒出大航海時代及祖先渡過黑水溝來台的歷程，故事十分精采。

蘇副市長談到，閩南文化中的傳統藝閣，他在爸媽小時候的照片中很常看到，到他這一代卻逐漸變得少見，而這些年，在各界積極推廣閩南文化之下，逐漸讓過去的記憶又重新被找回，特別要感謝保存傳統文化的團隊、社團、文化局及各里里長、宮廟幹部們；今年也是桃園南崁登上大航海時代舞台的380週年，期盼大家一起全心保留祖先留下來的傳統文化。

蘇副市長也頒獎予「藝閣VS踩街」獲獎隊伍，並感謝參與「創意組」與「傳統組」競賽的所有藝閣團隊精彩表現，其中包括學校、社區發展協會，還有泰國、越南等新移民相關協會及促進會等共襄盛舉，讓不同族群在這塊土地上融合在一起，共同發揚傳統藝術，已成為桃園最美的篇章。

文化局長邱正生指出，今晚揭曉6月10日舉辦的「藝閣VS踩街」獲獎團隊，其中「創意組」「金獎」由中壢慈惠堂奪得、「銀獎」得主為桃園市桃園區同安國民小學、「銅獎」得主為桃園區小檜溪社區發展協會、「最佳創意」得主為桃園市越配權益促進會、「最佳人氣」得主為桃園市觀音區塔腳社區發展協會、「佳作」得主為桃園市新移民女性關懷協會及桃園市牽手泰泰國文化協會。

而「傳統組」的「金獎」由桃園市新屋區蚵間社區發展協會獲得、「銀獎」得主為桃園市大園區竹圍社區發展協會、「銅獎」得主為桃園市民俗傳藝協會、「最佳創意」得主為新屋區東明里環保志工隊；「最佳人氣」得主為桃園市新屋後湖居民協會、「佳作」得主為大溪哪德社及三崇宮。

包括市議員陳美梅、市府參事林茂山、文化局長邱正生、景福宮主委簡征潭、慈惠堂董事長陳燦宏、三崇宮主委卓新旺、保障宮主委郭朝明等均一同出席活動。