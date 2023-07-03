　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

閩南文化節「鬥陣III」精彩壓軸　「藝閣VS踩街」獲獎團隊揭曉

▲閩南文化節「鬥陣III」精彩壓軸，「藝閣VS踩街」獲獎團隊揭曉

▲副市長蘇俊賓表示，閩南文化節以新的元素保留傳統閩南文化，實屬不易。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「閩南文化節-鬥陣3暨藝閣頒獎」、2日晚間於桃園區新永和市場停車場舉行。副市長蘇俊賓表示，閩南文化節今年已邁入第12個年頭，市府以新的元素保留傳統閩南文化，實屬不易；而今日演出的壓軸大戲「鬥陣III」，經過策劃及編劇團隊的用心，以桃園故事為基礎，勾勒出大航海時代及祖先渡過黑水溝來台的歷程，故事十分精采。

▲閩南文化節「鬥陣III」精彩壓軸，「藝閣VS踩街」獲獎團隊揭曉

蘇副市長談到，閩南文化中的傳統藝閣，他在爸媽小時候的照片中很常看到，到他這一代卻逐漸變得少見，而這些年，在各界積極推廣閩南文化之下，逐漸讓過去的記憶又重新被找回，特別要感謝保存傳統文化的團隊、社團、文化局及各里里長、宮廟幹部們；今年也是桃園南崁登上大航海時代舞台的380週年，期盼大家一起全心保留祖先留下來的傳統文化。

▲閩南文化節「鬥陣III」精彩壓軸，「藝閣VS踩街」獲獎團隊揭曉

蘇副市長也頒獎予「藝閣VS踩街」獲獎隊伍，並感謝參與「創意組」與「傳統組」競賽的所有藝閣團隊精彩表現，其中包括學校、社區發展協會，還有泰國、越南等新移民相關協會及促進會等共襄盛舉，讓不同族群在這塊土地上融合在一起，共同發揚傳統藝術，已成為桃園最美的篇章。

▲閩南文化節「鬥陣III」精彩壓軸，「藝閣VS踩街」獲獎團隊揭曉

文化局長邱正生指出，今晚揭曉6月10日舉辦的「藝閣VS踩街」獲獎團隊，其中「創意組」「金獎」由中壢慈惠堂奪得、「銀獎」得主為桃園市桃園區同安國民小學、「銅獎」得主為桃園區小檜溪社區發展協會、「最佳創意」得主為桃園市越配權益促進會、「最佳人氣」得主為桃園市觀音區塔腳社區發展協會、「佳作」得主為桃園市新移民女性關懷協會及桃園市牽手泰泰國文化協會。

而「傳統組」的「金獎」由桃園市新屋區蚵間社區發展協會獲得、「銀獎」得主為桃園市大園區竹圍社區發展協會、「銅獎」得主為桃園市民俗傳藝協會、「最佳創意」得主為新屋區東明里環保志工隊；「最佳人氣」得主為桃園市新屋後湖居民協會、「佳作」得主為大溪哪德社及三崇宮。

包括市議員陳美梅、市府參事林茂山、文化局長邱正生、景福宮主委簡征潭、慈惠堂董事長陳燦宏、三崇宮主委卓新旺、保障宮主委郭朝明等均一同出席活動。

ET快訊
蔡徐坤爆約砲女粉絲2次　火車便當照傻眼真相被挖
網紅醫打兒100巴掌　桃市府出手了！
炎亞綸豪宅遭搜索！　多名警員進出調查
柯文哲突趴桌2秒！　記者會動作引人好奇
小情侶泳池摸奶「掏出男生那根」！她下潛嗆水嚇壞
LIVE／侯韓互動受關注　連勝文喊：不要每次都陷入永恆的後悔
快訊／火車便當照瘋傳！　蔡徐坤秒發文「已報警」
快訊／要告了！　高捷怒發聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲科大e-Team聯盟參訪義隆電子　盼成台灣智慧電車產業關鍵

基北北桃通勤月票「都會通」　19.8萬張票卡完成設定

首次參賽傳佳績　屏大文創奪2023金犢大獎

辦公族福音！「嬋柔運動」超舒壓　1小時大汗淋漓全身舒暢

台東警舉辦義勇警察常年訓練　表揚績優協勤義警

交通新制上路！花蓮警曝4核心內容　「停等行人條款」受矚目

「測出未來、量出夢想」　台東測量專技暑期工讀開訓

台東推「減塑旅遊let塑go」　自備盥洗用品住宿有折扣

台南飄香到日本　「台南祭」3天吸5萬人次創銷售額逾140萬日圓

暑假首日合歡山狀況多！車輛沒油、水箱破裂　警來回奔波忙爆

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

艾怡良直播痛哭「真的都是我的錯」！　不斷道歉...淚喊：請再給我一次機會

金曲34亮點全在這！　有笑有淚...也有烏龍

16.5萬自行車架被當回收物 拾荒婦拿走！依竊盜罪送辦

故意的？行人過馬路「站班馬線」1人卡全車！他禮讓40秒怒：欠揍嗎

雲科大e-Team聯盟參訪義隆電子　盼成台灣智慧電車產業關鍵

基北北桃通勤月票「都會通」　19.8萬張票卡完成設定

首次參賽傳佳績　屏大文創奪2023金犢大獎

辦公族福音！「嬋柔運動」超舒壓　1小時大汗淋漓全身舒暢

台東警舉辦義勇警察常年訓練　表揚績優協勤義警

交通新制上路！花蓮警曝4核心內容　「停等行人條款」受矚目

「測出未來、量出夢想」　台東測量專技暑期工讀開訓

台東推「減塑旅遊let塑go」　自備盥洗用品住宿有折扣

台南飄香到日本　「台南祭」3天吸5萬人次創銷售額逾140萬日圓

暑假首日合歡山狀況多！車輛沒油、水箱破裂　警來回奔波忙爆

蔡依林「THE FIRST TAKE」飆唱登排行冠軍　罕吐剛出道真實心聲

Audi、福斯導入AI系統當品管　每批新車可檢查150萬個焊點

菲律賓官方觀光影片出大包　被抓包「使用別國風景」緊急下架

柯文哲批「疫苗送的比買的多」？疾管署：政府採購佔比達73.8%

你該保持距離的5種人　「潛在性騷擾者」與個性好壞無關

蕭順議表現搶眼化身「風城戰神」　攻城獅開2年延長合約留人

柯文哲為何突趴桌？　許甫給答案：請大家不用擔心

中興紡織楊梅廠大火2死　桃園勞檢處今現勘...3年7次勞檢結果曝

美國自由航行行動未涉及台灣海峽　年度報告錯誤百出

長榮連交2根漲停！外資改口喊買　目標價上調至135元

老婆拍情慾片..男歌手質問：有沒有呻吟？　她留陰影淚崩「回家像A片那樣碰我」

地方熱門新聞

高雄分局長令「驅趕」喝酒民眾

安平警攜手店家要讓青少年健康過暑假

午後雷雨狂炸　桃園提前防汛排除淹水

青春專案首次聯合稽查

年薪300萬男盼找豐腴女友　原因曝

來新北玩公園　景觀處推薦3大遊戲場

塞50座畜牧場！再建肉雞場　村民怒炸

「台南祭」創銷售額逾140萬日圓

停車糾紛2男當街互毆慘遭壓制送辦

省很大好康多！TPASS通勤定期票售量增加中

連鎖火鍋店女員工遭機器「吞」手開道送醫

福容桃園慶16歲　推住房驚喜和餐飲優惠

南警二分局3警師榮退

辦公族福音！「嬋柔運動」超舒壓

更多熱門

相關新聞

桃園閩南文化節「總舖師辦桌」　基北北桃首長出席

桃園閩南文化節「總舖師辦桌」　基北北桃首長出席

「2023桃園閩南文化節—總舖師辦桌」活動今（18）日晚間舉行，桃園市府邀請基北北桃首長出席這項台灣傳統辦桌重頭戲，市長張善政表示，今晚以「好日子．入新厝」為主題，在桃園區新永和市場停車場席開百桌，由台灣5位知名總舖師現場烹飪十道特色料理，展現獨到廚藝與功夫，讓市民體驗台灣辦桌文化的特色、美味與細緻。

藝閣踩街拚創意　桃園傳統嘉年華熱鬧登場

藝閣踩街拚創意　桃園傳統嘉年華熱鬧登場

「2023桃園閩南文化節」6/10起跑

「2023桃園閩南文化節」6/10起跑

桃園閩南傳統嘉年華　藝閣VS踩街10日登場

桃園閩南傳統嘉年華　藝閣VS踩街10日登場

2023桃園閩南文化節6/10熱鬧登場

2023桃園閩南文化節6/10熱鬧登場

關鍵字：

桃園閩南文化節鬥陣III藝閣踩街獲獎團隊

讀者迴響

熱門新聞

即／警懷疑偷拍不只一宗！檢同步搜索炎亞綸住家

快訊／李俊昊爆熱戀潤娥ing！公司回應

網紅醫關臉書了！暴打2孩100巴掌　眾醫齊發聲

玖壹壹金曲獎快閃10分鐘　春風揭內幕

網紅醫暴打3孩！生母怒揭恐怖過程

范瑋琪曾怒吼黑人「讓我難堪！」婚姻真實狀況曝

狗再30分鐘被安樂　她衝收容領養

國小生考第五名遭罰跪痛打！　校長心疼女童：成績一直名列前茅

酷炫自曝％過77位網紅藝人！言論被挖出挨轟

南非妹「騎YouBike上國道」飆3公里

快訊／蔡徐坤「火車便當」極樂私密照外洩！　

頂流偶像慘遭陸官媒全下架！

童考第5名遭藤條狂抽！新北出手了

快訊／蔡徐坤爆一夜情躲8天認錯了！「是慘痛教訓」

蘇打綠爆鬧翻「青峰和團員翻臉家凱」！IG取關

更多

最夯影音

更多
無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過
熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面