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2025桃園閩南文化節國門快閃秀　桃機「3大秀」連老外都給讚

▲「2025桃園閩南文化節」即將於6月登場，桃市府文化局今天在桃園機場第二航廈入境大廳舉行快閃秀，圖為「天選樂團」即興演出。（圖／記者沈繼昌攝）

▲「2025桃園閩南文化節」即將於6月登場，桃市府文化局今天在桃園機場第二航廈入境大廳舉行快閃秀，圖為「天選樂團」即興演出。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「2025桃園閩南文化節」將於今年6月登場，市府文化局今（19）日邀集三太子神偶、國樂「天選樂團」氣質美女與霹靂布袋戲真人與搭配操偶在桃園機場第二航廈入境大廳舉辦超狂前哨快閃秀。文化局長邱正生表示，這場跨界快閃演出融合傳統與現代，帶來一場視覺與聽覺兼具的文化體驗，不只是一場演出，更是桃園對世界遞出的文化名片；不少入境中外旅客觀賞後都喊讚，還駐足與表演團體合照留念。

▲「2025桃園閩南文化節」即將於6月登場，桃市府文化局今天在桃園機場第二航廈入境大廳舉行快閃秀，圖為三太子現場演出。（圖／記者沈繼昌攝）

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▲「2025桃園閩南文化節」即將於6月登場，桃市府文化局今天在桃園機場第二航廈入境大廳舉行快閃秀，圖為三太子現場演出。（圖／記者沈繼昌攝）

今天下午2時許，桃市府文化局在桃園機場第二航廈入境大廳南側舉辦一別開生面的「2025桃園閩南文化節」快閃秀，首先由五位氣質與實力兼具國樂才女組成的「天選樂團」，分別以柳琴、古箏、琵琶、橫笛與二胡融合電音精彩演出，讓傳統國樂秒變潮流主角。

▲桃市府文化局今天在桃園機場第二航廈入境大廳舉行快閃秀，圖為「霹靂布袋戲」真人Cosplay搭配操偶演出。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃市府文化局今天在桃園機場第二航廈入境大廳舉行快閃秀，圖為「霹靂布袋戲」真人Cosplay搭配操偶演出。（圖／記者沈繼昌攝）

隨即登場的三太子神偶由桃園在地團隊「聖和舘」操演，神偶舞步與混音節奏完美結合，瞬間炒熱全場。最後登場的「霹靂布袋戲」則祭出真人Cosplay搭配操偶演出，將百年技藝注入新世代魅力，讓入境中外旅客紛紛以手機攝影拍照，甚至還與表演人偶合照留念。

▲桃市府文化局今天在桃園機場第二航廈入境大廳舉行快閃秀，文化局長邱正生會後與表演團體大合照。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃市府文化局今天在桃園機場第二航廈入境大廳舉行快閃秀，文化局長邱正生會後與表演團體大合照。（圖／記者沈繼昌攝）

桃市府文化局長邱正生指出，這場快閃秀選在國門演出，這不只是一場演出，更是桃園對世界遞出的文化名片。從霹靂布袋戲的創新演繹，到三太子神偶的年輕重塑，再到天選樂團的顛覆跨界，桃園不只守護傳統，更用創意再造經典，讓閩南文化突破語言與世代的藩籬，走進國際視野。希望透過快閃驚喜，讓世界看見桃園如何用創意出擊，打造與眾不同的閩南文化節慶體驗。

▲桃市府文化局今天在桃園機場第二航廈入境大廳舉行快閃秀，會後，外國旅客與霹靂布袋戲操偶者開心合照。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃市府文化局今天在桃園機場第二航廈入境大廳舉行快閃秀，會後，外國旅客與霹靂布袋戲操偶者開心合照。（圖／記者沈繼昌攝）

文化局強調，「2025桃園閩南文化節」即將於今年6月登場，後續將有一連串融合創新與經典的活動精彩展開，無論是活力四射藝閣踩街、氣勢磅礴的藝陣匯演，還是思想激盪的國際論壇、香氣四溢的總鋪師辦桌，或是高潮迭起的國際龍獅邀請賽，每一場都精彩萬分，讓今年夏天，桃園邀你一起翻轉傳統，體驗閩南文化新滋味。

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