國旅下滑「花蓮、屏東最衝擊」　學者：關稅、匯率為觀察重點

▲今年首季觀光旅館及一般旅館平均房價僅微幅增加。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

疫後出國潮未歇，加上匯率助攻，國旅相對慘淡，今年首季觀光旅館及一般旅館平均房價僅微幅增加，住用率也較去年同期差異不大，但若以各縣市來看，花蓮縣仍受地震及交通衝擊，住用率均降10%以上，墾丁所在的屏東縣也分別下滑9%、6.3%。學者分析，未來的關注重點仍在於川普關稅政策及台幣升值影響。

前瞻觀光政策研究室靜宜大學觀光系副教授黃正聰等跨領域人士成立，近日公布今年第一季觀光旅館及一般旅館房價分析，在觀光旅館部分，首季平均房價4704元，較去年同期微幅增加21元，較疫情前2019年同期增加933元；首季住用率62％，較去年同期增加2%，較疫情前同期下降3%。

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若以縣市個別來看，去年花蓮縣遭逢地震衝擊觀光，今年首季觀光旅館平均房價6728元，較去年同期減少8.9％，住房率大降14%，僅剩32%；台東縣平均房價4774元也較去年下降7.3%，住房率則下降7%；另外，墾丁所在的屏東縣平均房價4266元，較去年同期減少3.5%，住房率則大減9%。

在一般旅館方面，首季平均房價2777元，較去年同期微幅增加31元，較疫情前2019年同期增加559元；首季住用率48.7％，較去年同期增加1%，較疫情前同期下降2.8%。

若以縣市來看，花蓮縣一般旅館平均房價2397元，較去年同期減少8.9％，住房率大降13.2%，僅剩25.5%；台東縣平均房價2472元則較去年增加2.9%，住房率則下降2.2%；另外，屏東縣平均房價2560元，較去年同期減少3.6%，住房率25.8%較去年大減6.3%，為本島僅高於花蓮的縣市。

黃正聰表示，觀光旅館的住房率由去年的60%提升為62%，距疫情前的65%只差3%。房價較去年微幅上漲，但較疫情前高24.7%，客房總收入較去年成長1.9%。一般旅館的住用率、房價及營收也呈現成長，未來的關注重點在於川普關稅政策及台幣升值影響。

黃正聰指出，原先預期今年住房率會逐步回升，但無論是關稅政策還是台幣升值都有利於出國，可能減少民眾在國內旅宿意願，另外，台幣升值導致來台成本高，可能減少外籍旅客來台意願，初估可能影響近10%。今年前3個月來台旅客較去年增加5至10％，原先增加的幅度可能在下半年抵銷。