　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國旅下滑「花蓮、屏東最衝擊」　學者：關稅、匯率為觀察重點

▲▼旅館,旅宿,一般旅館,國旅,住房率。（圖／記者周湘芸攝）

▲今年首季觀光旅館及一般旅館平均房價僅微幅增加。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

疫後出國潮未歇，加上匯率助攻，國旅相對慘淡，今年首季觀光旅館及一般旅館平均房價僅微幅增加，住用率也較去年同期差異不大，但若以各縣市來看，花蓮縣仍受地震及交通衝擊，住用率均降10%以上，墾丁所在的屏東縣也分別下滑9%、6.3%。學者分析，未來的關注重點仍在於川普關稅政策及台幣升值影響。

前瞻觀光政策研究室靜宜大學觀光系副教授黃正聰等跨領域人士成立，近日公布今年第一季觀光旅館及一般旅館房價分析，在觀光旅館部分，首季平均房價4704元，較去年同期微幅增加21元，較疫情前2019年同期增加933元；首季住用率62％，較去年同期增加2%，較疫情前同期下降3%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若以縣市個別來看，去年花蓮縣遭逢地震衝擊觀光，今年首季觀光旅館平均房價6728元，較去年同期減少8.9％，住房率大降14%，僅剩32%；台東縣平均房價4774元也較去年下降7.3%，住房率則下降7%；另外，墾丁所在的屏東縣平均房價4266元，較去年同期減少3.5%，住房率則大減9%。

在一般旅館方面，首季平均房價2777元，較去年同期微幅增加31元，較疫情前2019年同期增加559元；首季住用率48.7％，較去年同期增加1%，較疫情前同期下降2.8%。

若以縣市來看，花蓮縣一般旅館平均房價2397元，較去年同期減少8.9％，住房率大降13.2%，僅剩25.5%；台東縣平均房價2472元則較去年增加2.9%，住房率則下降2.2%；另外，屏東縣平均房價2560元，較去年同期減少3.6%，住房率25.8%較去年大減6.3%，為本島僅高於花蓮的縣市。

黃正聰表示，觀光旅館的住房率由去年的60%提升為62%，距疫情前的65%只差3%。房價較去年微幅上漲，但較疫情前高24.7%，客房總收入較去年成長1.9%。一般旅館的住用率、房價及營收也呈現成長，未來的關注重點在於川普關稅政策及台幣升值影響。

黃正聰指出，原先預期今年住房率會逐步回升，但無論是關稅政策還是台幣升值都有利於出國，可能減少民眾在國內旅宿意願，另外，台幣升值導致來台成本高，可能減少外籍旅客來台意願，初估可能影響近10%。今年前3個月來台旅客較去年增加5至10％，原先增加的幅度可能在下半年抵銷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
612 2 8379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「4醫學系遭退貨」高中生現身！　畢典上台領獎
臨停忘記打P檔慘了！　一路滑「撲通」墜海
范瑋琪《歌手》翻車暴哭！　演唱會門票傳「打5.6折」
大雨後「大水蟻」滿天飛！　專家：算特化蟑螂
Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧「這才是百萬Y

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不畏遭「4醫學系退貨」高中生現身畢典！獲頒這獎項

逢甲大學畢典遭鬧場取消　學生苦曝高中也遇疫情：根本地獄倒楣鬼

台鐵爆「攝狼」偷拍男同事洗澡　司機員遭逮神隱閃辭

不怕元配和法律！「小三最怕什麼」諮商心理師給答案：她不能接受

台大推「校園無車化」先減少停車格　從假日試辦「禁行」

國旅下滑「花蓮、屏東最衝擊」　學者：關稅、匯率為觀察重點

大雨後白蟻滿天飛！專家曝：算特化蟑螂「掉翅膀準備交配」

劇烈星象變動！12星座最新運勢　雙子有偏財、射手賺飽飽

心理師分析《鬼滅》角色9種決策方式　善逸「依賴」只有短期有效

可能「劇烈降雨」　連3天時間曝光

【猛撞瞬間】小客車撞遊覽車翻覆！車體全毀...母子雙亡

【老師鞋哪買？】舞蹈老師用高難度動作 考驗高跟鞋耐度

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【抽兵種一抽入魂】光榮的海軍陸戰隊1號誕生！幸運兒當場腿軟XD

【鼠來瘋】女顧客為了躲牠...竟然直接踩下去！

【限投零錢喔】她去智取店遇限投硬幣　氣炸狂換零錢贖1822元貨

【台灣IU】新娘婚禮唱IU《Good day》 猛秀超穩三段高音

【辣椒也不放過？】彰化短褲姐邊偷竊邊「抓臀」！　囂張行徑全錄下

女大生閨蜜檔被騙當豬仔！　囚85天獲救「阿公對不起我錯了」

【家長鬧場急喊卡】逢甲機電系畢典取消！　校方致歉：6月下旬補辦

不畏遭「4醫學系退貨」高中生現身畢典！獲頒這獎項

逢甲大學畢典遭鬧場取消　學生苦曝高中也遇疫情：根本地獄倒楣鬼

台鐵爆「攝狼」偷拍男同事洗澡　司機員遭逮神隱閃辭

不怕元配和法律！「小三最怕什麼」諮商心理師給答案：她不能接受

台大推「校園無車化」先減少停車格　從假日試辦「禁行」

國旅下滑「花蓮、屏東最衝擊」　學者：關稅、匯率為觀察重點

大雨後白蟻滿天飛！專家曝：算特化蟑螂「掉翅膀準備交配」

劇烈星象變動！12星座最新運勢　雙子有偏財、射手賺飽飽

心理師分析《鬼滅》角色9種決策方式　善逸「依賴」只有短期有效

可能「劇烈降雨」　連3天時間曝光

以色列尋獲「泰國人質」遺體！　估遭綁初期就已喪命

金亨泰領軍新作《靈魂計畫》曝光　主打「東方幻想」跨平台遊玩

不畏遭「4醫學系退貨」高中生現身畢典！獲頒這獎項

遊客在日當街被砍傷　中駐日使館：要求日方盡快抓捕嚴懲兇手

逢甲大學畢典遭鬧場取消　學生苦曝高中也遇疫情：根本地獄倒楣鬼

《瑪利歐賽車世界》乳牛人氣夯！全場24隻牛塞滿賽道超喜感

台鐵爆「攝狼」偷拍男同事洗澡　司機員遭逮神隱閃辭

車子借給兒…臨停忘記打P檔！　沿斜坡一路滑「撲通」墜海中

暑假親子放電好去處　來桃園大溪賞濕地還有綠色學習之旅

Switch 2加入家長監測功能　可阻止小孩用新「GameChat」視訊

【限投零錢喔】她去智取店遇限投硬幣　氣炸狂換零錢贖1822元貨

生活熱門新聞

Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧

20歲正妹一摘口罩「整張嘴潰爛」　醫師嚇壞

午後變天！　「下最大」地區曝

保時捷正妹「下車吐白漿」　闢謠照被抓包造假

「1號颱風」再等等　最新預測曝

下周颱風要生成有3劇本　氣象署：雙擾動打亂路徑

可能「劇烈降雨」　連3天時間曝光

台人沖繩租車加錯油　被索賠8萬氣炸

超越50嵐！「奶精奶茶哪一家最頂」　一票人曝名單

威力彩飆破10億！命理師點名「4生肖」財神附身

大雨後白蟻滿天飛！專家曝：算特化蟑螂「掉翅膀準備交配」

即／高中生被4校退貨！唯一備取剩長庚　校方回應了

大蛇丸照片遭詐團冒用！本尊一看滿頭問號

戀愛中的萬人迷是你嗎？這三個星座天生自帶桃花光環

更多熱門

相關新聞

洄瀾文教會館變身合法旅館　預計8月對外營運

洄瀾文教會館變身合法旅館　預計8月對外營運

受惠立院修法《發展觀光條例》展延，花蓮縣政府洄瀾國際文教會館將由過去社會服務設施依法轉型為合法旅館，花蓮縣長徐榛蔚6日前往現勘，並與建築師及馥麗旅店董事長黃怡靜等人，討論會館變更執照及改善工程進度，預計最快於今年8月取得旅館業執照後對外營運。提供旅客更加優質安全的設施，也能打造花蓮東海岸旅遊住宿的新亮點。

花蓮換屋剛需強　在地：新屋價格不墜、中古最多修正1成

花蓮換屋剛需強　在地：新屋價格不墜、中古最多修正1成

台積電席捲南台灣S廊帶4園區　1區房價還有1字頭

台積電席捲南台灣S廊帶4園區　1區房價還有1字頭

9大案1542億案量齊發　興富發：看屋人潮開始回流

9大案1542億案量齊發　興富發：看屋人潮開始回流

旅館2設備別用！新手房務見清潔手法大驚嚇

旅館2設備別用！新手房務見清潔手法大驚嚇

關鍵字：

觀光旅館旅館房價

讀者迴響

熱門新聞

獨／女大生閨蜜檔淪豬仔！遭囚85天獲救

受騙女大生回家了！阿公守巷口「祖孫擁抱」

二寶媽嗆尪廢物！約同事摩鐵泡澡：一直高潮

Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧

小三激戰人夫20次！喊「我超緊」下場曝

這個岳父好眼光！　他10年拚成世界龍頭

20歲正妹一摘口罩「整張嘴潰爛」　醫師嚇壞

午後變天！　「下最大」地區曝

台中2女大生受騙淪豬仔　里長陳建良協助6小時成功營救

成龍新片砸13億慘仆街！

連千毅辣秘書「轉行當廟會咖」！

彭佳慧爆「被他介入家庭18年」！

保時捷正妹「下車吐白漿」　闢謠照被抓包造假

他性侵母馬　結局竟免坐牢

「1號颱風」再等等　最新預測曝

更多

最夯影音

更多

【猛撞瞬間】小客車撞遊覽車翻覆！車體全毀...母子雙亡

【老師鞋哪買？】舞蹈老師用高難度動作 考驗高跟鞋耐度

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【抽兵種一抽入魂】光榮的海軍陸戰隊1號誕生！幸運兒當場腿軟XD

【鼠來瘋】女顧客為了躲牠...竟然直接踩下去！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面