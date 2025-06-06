洄瀾文教會館變身合法旅館！估8月對外營運　觀光客可入住

▲花蓮洄瀾國際文教會館將由過去社會服務設施依法轉型為合法旅館。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受惠立院修法《發展觀光條例》展延，花蓮縣政府洄瀾國際文教會館將由過去社會服務設施依法轉型為合法旅館，花蓮縣長徐榛蔚6日前往現勘，並與建築師及馥麗旅店董事長黃怡靜等人，討論會館變更執照及改善工程進度，預計最快於今年8月取得旅館業執照後對外營運。提供旅客更加優質安全的設施，也能打造花蓮東海岸旅遊住宿的新亮點。

▲花蓮縣長徐榛蔚前往現勘，與建築師等人討論會館變更執照及改善工程進度。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣台11線美麗的東海岸，一邊是壯闊的大海，一邊是綠意盎然的高山，「洄瀾國際文教會館等相關改善工程案」將修繕會館以符合旅館建築使用相關法規，並將會館內重點設備包含機電設備、無障礙設施、電梯、防火設備等維修更換，待會館完成變更使用執照、取得旅館業登記等相關程序，正式對外營運，不但能全面開放民眾入住優質安全美麗的海景旅館，更是活化閒置空間再利用的最佳典範。徐縣長也期許會館重新營運後，能讓所有人看到花蓮東海岸這個新亮點，沉浸於花蓮山海之美，讓每一次旅程都成為療癒心靈的美好回憶。

▲▼提供旅客更加優質安全的設施，打造花蓮東海岸旅遊住宿的新亮點。

本次改善工程合計有15項工程，總經費逾2324萬元，於113年12月下旬開工，目前均已接近完工，預計於6月完工取得使用執照後移交，有望預計於今年8月後重新營運。

座落於壽豐鄉鹽寮的「花蓮縣洄瀾國際文教會館」倚山面海風景優美，原為花蓮縣政府為推動公教人員或民眾多元化之學習環境、建立社區風貌、拓展運動休閒遊憩活動而設立，後透過促參案招商民間機構馥麗旅店有限公司營運，惟因《發展觀光條例》修法後此類社會服務設施需比照旅館業，儘速取得旅館業登記證，始得合法繼續營運。

而受惠於藍白修法，立法院於今年1月7日三讀通過《發展觀光條例》第70條之2修正案，再延長五年至119年1月22日前向地方主管機關申請旅館業登記，始得合法營業。未來洄瀾國際文教會館順利取得旅館登記後、重新營運就視為一般飯店，任何觀光客均可入住。