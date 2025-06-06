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快訊／金門某國中畢業餐盒「18人吃完嘔吐腹瀉」13人送醫

▲▼快訊／金門某國中畢業餐盒「18人吃完嘔吐腹瀉」13人送醫　。（圖／記者林名揚攝）

▲金門某國中的畢業餐盒疑似出現發霉情況，導致不少學生有食物中毒的症狀。（圖／記者林名揚攝）

記者林名揚、鄒鎮宇／金門報導

金門縣某國中畢業典禮活動後，疑似發生食品中毒事件。衛生局於今日上午接獲通報，初步統計共有18人出現噁心、嘔吐及腹瀉等腸胃不適症狀，其中13人已前往金門醫院急診室就醫，症狀均屬輕微，目前已返家休養。

根據衛生局調查，患者均於6月4日參與該校畢業典禮後食用由學校提供的麵包餐盒，其中的「起酥蛋糕」疑似出現發霉的情況。餐盒由供應商組合多家烘焙產品製成，內容包括手工燕麥餅乾、小起酥蛋糕、法蘭西手工羊角等食品。衛生局已要求供應商暫停營業並啟動食品中毒通報調查機制，針對餐盒留樣食品及製作場所進行抽驗與採樣，檢驗結果將送至台灣實驗室分析。

▲▼快訊／金門某國中畢業餐盒「18人吃完嘔吐腹瀉」13人送醫　。（圖／記者林名揚攝）

▲衛生局已針對畢業餐盒啟動調查。（圖／記者林名揚攝）

衛生局表示，若確認為食品中毒事件，將依《食品安全衛生管理法》規定處以罰款。並提醒學校及機關單位在提供團體餐點時，應嚴格把關食品來源、製程及保存環境，選用合法登記之食品業者，以確保食品安全。

衛生局提醒民眾，隨著炎炎夏日到來，氣溫逐漸升高，依據歷年統計，5至10月為食品中毒高發季節，高溫潮濕環境有利細菌滋生，若食品烹調或保存不當，極易引發食品中毒事件發生。

為降低食品中毒風險，民眾應注意食材購買後立即冷藏或冷凍，避免冰箱過度儲存造成冷卻效果下降；處理食物前後應確實洗手，並區分生熟食器具以防交叉污染。餐點烹煮不宜過量，未食用完畢者應盡快冷藏，並儘早食用，以共同守護飲食安全。

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