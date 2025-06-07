台南新化左鎮老街注入新血　市府攜青年實作地方創生共識方案

▲青年參與新化老街導覽行程，走讀百年歷史街區，實地感受創生能量。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府推動「南青出任務」青年參與行動計畫，今年首場參訪7日走進新化、左鎮兩區老街，以「百年老街創生力—台南新鎮線」為主題，串聯青年參與、USR團隊、在地創生夥伴，以導覽、講座與世界咖啡館形式討論地方創生提案，活動報名一釋出即秒殺，大專師生、上班族、自由業者熱情響應，展現青年對地方議題的高度關注。

市府研考會指出，「南青出任務」自2022年啟動，至今累計辦理10場次，致力於提升青年公共參與實踐力。本次由山海屯社會企業許明揚與左鎮創生團隊共同規劃，串聯新化老街的大貓書屋、左鎮社區藥草文化等場域進行交流，並搭配中藥香籤手作與社區餐食。下午首度加入「行動工作坊」討論設計，以現場票選機制遴選提案共識，並由地方團隊後續陪伴青年執行，使活動從參訪升級為行動實踐。

研考會主委蒙志成表示，新化老街今年獲選國發會地方創生廊帶四區之一，市府已啟動鼓勵創生店家投入計畫；創生書店「大貓書屋」即是青委張舜雅參與的案例，展現青年在地創業實力。來自高雄的青年林沛璇分享，她因過去參與田野與文化保存運動，對此次行動有深刻共鳴，不僅重新認識巴洛克街屋與月桃產業，也激起她對地方行動的熱情。研考會強調，青年是地方永續的原動力，市府將持續打造對話與實踐平台，讓更多青年「用腳參與、用手行動」。