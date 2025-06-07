台南飲料店遭竊！8000元錢包沒了　女老闆哭：那是情人節禮物

▲台南市南區永成路飲料店驚傳失竊，女店長心痛情人節禮物錢包被偷（圖／翻攝自/threads/ gikotaolin，下同）

記者林東良／台南報導

台南市南區永成路一間飲料店6日下午傳出竊案，女老闆表示店內遭竊，損失包含櫃檯現金與一個價值8000元的情人節禮物錢包，讓她氣憤又心痛，所幸鄰近娃娃機店主動協助，迅速調出監視畫面，拍下嫌犯樣貌，警方指出，全案是2竊賊共騎機車作案，已逮捕一人，正在釐清案情。

女店家在社群發文透露，案發時現場有大量警察到場，讓附近顧客議論紛紛。她無奈表示，除了店裡營業用千元現金損失外，還有一個包被偷，雖然裡頭現金不多，但錢包是情人節禮物，是她「人生最寶貴的東西」，裡面更裝有證件與信用卡，讓她一度心灰意冷。報案後雖配合警方筆錄，但對找回失物不抱太大希望，但「隔壁娃娃機店」出手相助，調出清楚影像，協助她看見犯案過程與竊賊長相。

台南市警局第六分局鹽埕派出所副所長林石莫表示，警方於6月6日下午4時接獲報案，民眾指稱其經營的飲料店遭人侵入，發現收銀機內零錢被拿至外面，放在抽屜內之零錢盒及錢包遭竊，總共損失新台幣2萬多元。

警方調閱監視器畫面發現，竊嫌為兩人共騎一部機車，目前已逮捕一名嫌犯，呼籲民眾如有相關線索，請提供警方協助破案，協助為被害人討回公道。