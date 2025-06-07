台南義消強化第一線救援！南消一大隊辦BLS實作搶黃金3分鐘

▲台南消防局第一大隊6月7日舉辦義消基本救命術（BLS）訓練，模擬實境操作AED與止血技巧，強化第一線救援實力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對災難突發與傷患爭分奪秒的搶救現場，義勇消防人員是城市急救網的前哨力量，台南市消防局第一救災救護大隊7日舉辦「基本救命術（BLS）」訓練，強化義消第一線的急救應變能力。

課程涵蓋CPR結合自動體外心臟電擊去顫器（AED）操作、創傷性大出血控制技巧、傷口填塞與止血帶使用時機等項目，透過情境模擬與實地操作，訓練內容紮實、實用。

課程由資深救護教官親自指導，透過模擬交通事故、災害現場等突發情境，讓學員實際操演緊急評估與處置流程。特別在「止血三步驟」中，針對直接加壓、傷口填塞到止血帶綁紮每一動作逐一拆解，並反覆練習止血帶在四肢不同部位的使用方法，力求義消能在黃金救援時間內迅速反應，有效挽救生命。

台南市長黃偉哲表示，義消是台南市守護市民安全的重要夥伴，「透過這類紮實訓練，讓義消在危急時刻更冷靜、更專業，與消防團隊共同打造一座更具韌性的安全城市。」

消防局長李明峯也指出，「消防與救護沒有退場選項，每一秒都攸關民眾生死。BLS訓練強化的是義消第一線的判斷力與操作力，也是我們城市急救網的第一道防線。」