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盜獵集團殺石虎賣錢！還拿獵槍瞄準員警　落跑1天終被逮

石虎集寶。（圖／台北市立動物園提供）

▲台中傳出盜獵集團殺死石虎販售，石虎為一級保育類野生動物。（示意圖，與本案無關／台北市立動物園）

記者許權毅／台中報導

台中3名逃逸移工組成盜獵集團，由主嫌潘男負責遊獵石虎，再由共犯對外交易，檢警今年4月循線掌握情資，查扣一隻石虎遺體，5月先將2名共犯逮捕到案，近日又在新社山區找到主嫌潘男，不料他見員警上門，竟持槍瞄準員警，隨即落跑，5日才在山區落網，檢方複訊後今日凌晨向法院聲請羈押。

檢警查，潘姓越南籍移工與同鄉共犯范嫌、阮嫌都是逃逸移工，范、阮2人在5月底就被檢警逮捕，檢方複訊後，命施以科技監控。4日下午，警方再持搜索票前往新社區、后里區等3處地點搜索，找到主嫌潘男藏匿處，沒想到潘竟拿起獵槍，對著員警瞄準、恐嚇，再趁隙落跑。

▲▼盜獵集團殺死石虎交易！主嫌竟持槍瞄準上門員警　落跑1天遭逮聲押。（圖／警方提供）

▲▼主嫌潘男5日被查獲時，還持槍瞄準員警。（圖／警方提供）

▲▼盜獵集團殺死石虎交易！主嫌竟持槍瞄準上門員警　落跑1天遭逮聲押。（圖／警方提供）

5日傍晚，檢警掌握潘嫌動向，發現他駕車躲在山區一處偏僻道路，將人拘提到案，再前往藏匿處搜索，總計扣得4把槍枝、喜德釘火藥以及製造獵槍之零件跟工具等。檢方複訊後，認定潘嫌涉犯槍砲、野生動物保育法、恐嚇危安等罪嫌重大，且為5年以上重罪，有逃亡、勾串、滅證之虞，漏夜偵訊後聲押，結果待地院裁定。

檢方追查，潘嫌自2020年10月起就失聯，在台灣四處流竄、居無定所，竟自製獵槍在山區遊獵保育類動物，由共犯范嫌、阮嫌對外販售，集團成員熟悉山區，難以追蹤，並且擁槍自重，極具危險性。

▲▼盜獵集團殺死石虎交易！主嫌竟持槍瞄準上門員警　落跑1天遭逮聲押。（圖／警方提供）

▲潘姓主嫌車上也被搜出槍械。（圖／警方提供）

台中地檢署接獲情資，指揮國土專組檢察官張雅晴，指揮保七第五大隊、台中市警局大甲分局、東勢分局組成專案小組，才在后里區掌握犯嫌藏匿地點，進而將人查緝到案。

檢方強調，石虎是台灣現今唯一原生貓科動物，係瀕臨絕種之第一級保育類野生動物，誠屬臺灣寶島非常重要的天然野生動物資源。本署將持續追查釐清犯罪網絡，全面打擊不法盜獵販賣集團，維護保育類野生動物之生態永續。

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