快訊／台電外包工鑽破電線遭電擊　頭髮捲曲、四肢灼傷急送醫

▲台電外包廠商人員疑施工不慎鑽破電線，導致四肢灼傷送醫治療 。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區今天（7日）上午發生意外事故，1名台電外包廠商人員在某大樓地下室施作台電變電室電纜表皮防水工程，疑不慎鑽破電線，被電擊導致頭髮捲曲、四肢灼傷，消防局獲報緊急將工人送醫治療，幸暫無生命危險；事故也導致大樓電梯停滯，2名女子受困電梯，經消防協助脫困，無受傷未就醫。詳細事故原因及經過，有待相關單位釐清。

消防局指出，今天上午10時31分獲報，稱北屯區中清路一棟大樓有1名年約50歲男子受傷，立即派遣1車2人前往處理，到場發現男子四肢灼傷、頭髮捲曲、意識清楚，送往中國醫藥大學附設醫院救治。

台電表示，台電承攬商於114年6月7日約10:24，於中清路一大樓辦理配電室電纜防水工程，於敲打管路水泥不慎擊穿電纜導致電弧灼傷，目前該員意識清楚，送中國醫治療中，已派主管及至醫院了解情況並協助處理。

傷患同事指出，男子是台電外包傷，事發前正在大樓地下室施作台電變電室電纜表皮防水工程，疑不慎鑽破電線，導致事故發生。

另外，事故造成大樓電梯停滯，有2名女子受困電梯，經台電人員搶修復電，2女脫困，並表示不需就醫。