　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中女大生淪柬埔寨豬仔！　洪孟楷籲3大關鍵動起來：遏止人口販運

▲▼立委洪孟楷舉行年滬尾南瓜好食行銷記者會，立法院長韓國瑜及國民黨籍立委出席力挺。（圖／記者湯興漢攝）

▲立委洪孟楷。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣人淪詐騙豬仔事件頻傳。台中女大生疑似想賺快錢，被詐團高薪打工吸引，被騙到柬埔寨當成豬仔，如今家人急籌到13萬6千元想要贖人，卻被詐騙集團以「錢被黑吃黑」為由，繼續勒索。對此，國民黨立委洪孟楷呼籲政府三大關鍵應立即動起來，包含，出境源頭要加強示警機制、社群詐騙廣告必須即時下架、詐騙首腦加重刑責，遏止人口販運、保帳國人安全。

洪孟楷指出，近一年來，國人遭詐騙販運至海外的案件再度頻傳，讓人心痛難忍。昨天一位年邁長者哽咽表示，為了救回被騙到柬埔寨的孫女，已經匯出13萬多元，卻仍無音訊、持續失聯。對家屬而言，是煎熬，更是深深的傷痛。也再次證明，一旦人被騙出國，救援難度極高，政府必須從源頭強化管控、不能再輕忽。

洪孟楷呼籲政府三大關鍵應立即動起來，一、出境源頭要加強示警機制：當國人在首次辦理護照、首次出國，目的地卻是柬埔寨等高風險地區，而非常見的日本、韓國等旅遊國家時，就應視為潛在風險個案。並要求提供完整出國資訊，主動填報行程規劃、住宿地點、在地聯絡人與旅行社聯繫窗口等資訊。如同銀行在民眾匯出大筆資金前會進行詐騙風險查核，一個簡單的詢問程序，有時就能讓一時衝動的年輕人冷靜下來、即時回頭。

二、社群詐騙廣告必須即時下架，平台不得姑息：許多海外詐騙都是從社群平台上的「假徵才廣告」或「高薪出國工作」開始下手。數發部不應只針對投資型詐騙，對於以工作名義釣魚的貼文也應高度關注。與平台建立合作機制，一旦接獲通報或發現不實內容，即刻下架，若平台怠於處理，則應依法祭出罰則，不能讓社群媒體變成詐騙集團的幫兇。

三、詐騙首腦加重刑責，別再讓犯罪者罰不怕：每次看到十萬交保，就會心寒，也打擊警方士氣。刑度提高可以共同修法，但司法單位也該重刑重罰，別讓台灣被外界持續認為是詐騙天堂。

洪孟楷說，台灣年輕人被騙出國擄人勒贖，是國難；如果還有人在背後牽線仲介、甚至集團化地引誘前往，那就是國恥。政府必須嚴正以對，從出境關卡、資訊查核、平台監管到刑責加重，全面升級防詐機制。遏止人口販運、保障國人安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
612 2 8379 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
24歲實境秀女星陳屍家中！　浴室滑倒「腦出血身亡」
快訊／松山嚴重車禍！　2人命危
決裂馬斯克！　「砸240萬買特斯拉」川普爆後悔想賣了
7-11寄杯買10送10、全家霜淇淋買1送1！超商「周末優惠
快訊／台電外包工鑽破電線遭電擊　頭髮捲曲、四肢灼傷急送醫
包租婆騎車「紅毯滑倒」骨折　怒告求償200萬：不能工作　
國定假日變多「上課少5天」　台大3校擬補課...教師反彈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

關稅90天期限將至！潘孟安赴美會多位閣員　綠委：貿易談判實質影響

「徐巧芯不會被罷免」　吳子嘉對賭曹興誠：輸了拍不穿褲子的照片

就差他！賴苡任曝昨晚有去張克晉家樓下　罷免吳思瑤案今送件

藍委在國有地掛抗罷布條、畢業典禮宣傳反罷免　綠批擺明踐踏法治

台中女大生淪柬埔寨豬仔！　洪孟楷籲3大關鍵動起來：遏止人口販運

拜訪民眾黨議員遭批「浪費時間」　小笠原欣幸罕見動怒嗆網友無知

不滿簡舒培又造謠！羅智強連2案一起告　共求償200萬元

轟北市廢「公館公車地下道」違背常識　苗博雅：蔣萬安「蔣不聽」

柯志恩遭指「濫用公務車」怒提告　黃敬雅：請不要刻意轉移焦點

34架次共機出海擾台空、海域　國防部：具高度挑釁意味

領航東區新門戶「南港國際SKY PARK」串聯經濟廊道 國際企業看準潛力搶進

【拿披薩手沒空】差點掏槍火拚！ 毒梟被當場壓制

徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來

【該放手了】兄弟走向婚姻　我淚眼走進回憶...

【2歲就懂性感睡衣？】媽穿新衣對鏡自拍　2歲娃崩潰也想穿XD

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

【有洋蔥】雙胞胎弟錄驚喜影片給姊　過世的媽媽也現身祝福

【玩躲貓貓】7個月大寶寶見爸突冒出露驚嚇臉XD

【同學太性感囉】高中畢業典禮嗨跳KPOP　網讚：男生騷起來沒有女生的事

【燙髮是給自己看的】男友苦勸她不要剪燙髮！設計師一句話讓他無言XD

關稅90天期限將至！潘孟安赴美會多位閣員　綠委：貿易談判實質影響

「徐巧芯不會被罷免」　吳子嘉對賭曹興誠：輸了拍不穿褲子的照片

就差他！賴苡任曝昨晚有去張克晉家樓下　罷免吳思瑤案今送件

藍委在國有地掛抗罷布條、畢業典禮宣傳反罷免　綠批擺明踐踏法治

台中女大生淪柬埔寨豬仔！　洪孟楷籲3大關鍵動起來：遏止人口販運

拜訪民眾黨議員遭批「浪費時間」　小笠原欣幸罕見動怒嗆網友無知

不滿簡舒培又造謠！羅智強連2案一起告　共求償200萬元

轟北市廢「公館公車地下道」違背常識　苗博雅：蔣萬安「蔣不聽」

柯志恩遭指「濫用公務車」怒提告　黃敬雅：請不要刻意轉移焦點

34架次共機出海擾台空、海域　國防部：具高度挑釁意味

台灣本田二輪「夏季優惠、健檢」開跑！指定車款再送3萬購車金

停車場豪車被砸！7百萬保時捷「留疤毀容」　疑債務糾紛惹禍

24歲實境秀女星陳屍家中！　浴室滑倒「腦出血身亡」震驚粉絲

0050「1拆4」卡位！受益人飆近111萬創高　下周二最後買進日

4成癌症是可預防的！「5個日常好習慣」讓癌症不要找上門

黨名想好了！馬斯克提議成立新政黨　563萬人投票逾8成贊同

快訊／北市撫遠街車禍！自小客遭遊覽車撞翻　2人無呼吸心跳

歐陽娜娜罕見脫了！解放「超小件泳衣」背後只有一條線 身材全看光

林多代打建功！大都會達成國聯最快40勝　千賀滉大空降防禦率王

重返國民主場受球迷歡迎！　遊騎兵柯賓完投8局「問天」吞敗

【燙髮是給自己看的】男友苦勸她不要剪燙髮！設計師一句話讓他無言XD

政治熱門新聞

沈伯洋父賺紅錢？吳崢：是中國廠商賺走了錢

幕後／國軍加薪修法喊卡！　藍白合因一事生變、4立委嗨玩關島還未回

就差他！賴苡任曝昨晚有去張克晉家樓下　罷免吳思瑤案今送件

內政部宣布6月15日警察節放假　慰勉警察人員全年無休辛勞

美國關稅90天寬限將至　賴清德派潘孟安赴阿拉斯加會晤眾美國官員

34架次共機出海擾台空、海域　國防部：具高度挑釁意味

轟蔣萬安「蔣不聽」　苗博雅：廢公館公車地下道「違背常識」

罷免綠委6連敗！罷吳思瑤連署沒領銜人仍要送件　苦主回應了

雙罷劫團隊鬧翻！領銜人搬走近10箱連署書

柯志恩遭指「濫用公務車」怒提告　黃敬雅：請不要刻意轉移焦點

台中女大生淪柬埔寨豬仔！　洪孟楷籲3大關鍵動起來：遏止人口販運

美防長示警「中共正積極備戰」　王婉諭曝：4艘航母在台灣周遭對峙

「徐巧芯不會被罷免」　吳子嘉對賭曹興誠：輸了拍不穿褲子的照片

不滿簡舒培又造謠！羅智強連2案一起告　共求償200萬元

更多熱門

相關新聞

蕭家淇之子遭控性騷委律師發聲明

蕭家淇之子遭控性騷委律師發聲明

內政部前政務次長、台中副市長蕭家淇的次子蕭唯丞，被T女指控以周杰倫倫敦演唱會門票、台北W飯店住宿為誘餌，在飯店內對她施以襲胸、鹹豬手等猥褻行為。對此，蕭唯丞透過律師發聲明表示，他已於4月間向檢警詳細說明案情，並提出充分證據，T女的指控並非事實。

「料鐵哥」老闆欠債欠稅億元發聲了

「料鐵哥」老闆欠債欠稅億元發聲了

逢甲大學畢典出包！2家長當面開撕

逢甲大學畢典出包！2家長當面開撕

台中晚間火警！工廠2樓「燒整排」

台中晚間火警！工廠2樓「燒整排」

女大生淪豬仔校方回應了　護照到手第3天就出境

女大生淪豬仔校方回應了　護照到手第3天就出境

關鍵字：

台中女大生柬埔寨豬仔洪孟楷人口販運

讀者迴響

熱門新聞

逢甲大學畢典出包！2家長當面開撕

即／高中生被4校退貨！唯一備取剩長庚　校方回應了

日美少女體操選手宣布轉行拍AV

海軍艦長帶酒醉女下屬開房上訴判更重

花蓮女屍遭浪拍打上岸！死者身分曝光

花旗突宣布在華裁員3500名技術人員

天受宮不見「帝爺公蛇」　宮主夜見金頭大蜈蚣

這個岳父好眼光！　他10年拚成世界龍頭

每天灌2公升水仍得腎結石！泌尿醫示警

陸豪乳網紅吃播突「拉背心露點2秒」帳號遭封鎖

吃Buffet見「台灣人1習慣」外國人傻眼！全場秒懂

精液是什麼味道？泌尿科女醫曝經驗：滑順

快訊／國一北上客運翻覆！　一度封閉塞爆

媽媽直播點火「20秒不能脫衣」　慘燒死！

29歲模特金鍾碩驟逝！3天前才更新近況照　好友心碎哀悼：至今無法相信

更多

最夯影音

更多

領航東區新門戶「南港國際SKY PARK」串聯經濟廊道 國際企業看準潛力搶進

【拿披薩手沒空】差點掏槍火拚！ 毒梟被當場壓制

徐若瑄抗癌成功　心態轉變：把心慢下來

【該放手了】兄弟走向婚姻　我淚眼走進回憶...

【2歲就懂性感睡衣？】媽穿新衣對鏡自拍　2歲娃崩潰也想穿XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面