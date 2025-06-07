台中女大生淪柬埔寨豬仔！　洪孟楷籲3大關鍵動起來：遏止人口販運

▲立委洪孟楷。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

台灣人淪詐騙豬仔事件頻傳。台中女大生疑似想賺快錢，被詐團高薪打工吸引，被騙到柬埔寨當成豬仔，如今家人急籌到13萬6千元想要贖人，卻被詐騙集團以「錢被黑吃黑」為由，繼續勒索。對此，國民黨立委洪孟楷呼籲政府三大關鍵應立即動起來，包含，出境源頭要加強示警機制、社群詐騙廣告必須即時下架、詐騙首腦加重刑責，遏止人口販運、保帳國人安全。

洪孟楷指出，近一年來，國人遭詐騙販運至海外的案件再度頻傳，讓人心痛難忍。昨天一位年邁長者哽咽表示，為了救回被騙到柬埔寨的孫女，已經匯出13萬多元，卻仍無音訊、持續失聯。對家屬而言，是煎熬，更是深深的傷痛。也再次證明，一旦人被騙出國，救援難度極高，政府必須從源頭強化管控、不能再輕忽。

洪孟楷呼籲政府三大關鍵應立即動起來，一、出境源頭要加強示警機制：當國人在首次辦理護照、首次出國，目的地卻是柬埔寨等高風險地區，而非常見的日本、韓國等旅遊國家時，就應視為潛在風險個案。並要求提供完整出國資訊，主動填報行程規劃、住宿地點、在地聯絡人與旅行社聯繫窗口等資訊。如同銀行在民眾匯出大筆資金前會進行詐騙風險查核，一個簡單的詢問程序，有時就能讓一時衝動的年輕人冷靜下來、即時回頭。

二、社群詐騙廣告必須即時下架，平台不得姑息：許多海外詐騙都是從社群平台上的「假徵才廣告」或「高薪出國工作」開始下手。數發部不應只針對投資型詐騙，對於以工作名義釣魚的貼文也應高度關注。與平台建立合作機制，一旦接獲通報或發現不實內容，即刻下架，若平台怠於處理，則應依法祭出罰則，不能讓社群媒體變成詐騙集團的幫兇。

三、詐騙首腦加重刑責，別再讓犯罪者罰不怕：每次看到十萬交保，就會心寒，也打擊警方士氣。刑度提高可以共同修法，但司法單位也該重刑重罰，別讓台灣被外界持續認為是詐騙天堂。

洪孟楷說，台灣年輕人被騙出國擄人勒贖，是國難；如果還有人在背後牽線仲介、甚至集團化地引誘前往，那就是國恥。政府必須嚴正以對，從出境關卡、資訊查核、平台監管到刑責加重，全面升級防詐機制。遏止人口販運、保障國人安全。