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社會 社會焦點 保障人權

欠債7千萬+欠稅2500萬「料鐵哥」3店設備法拍　老闆揚言標回來

▲料鐵哥,法拍,鐵板燒。（圖／記者許權毅攝）

▲料鐵哥台中崇德店雖持續營業，但13日將被法拍。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

從台中發跡的連鎖鐵板燒店「料鐵哥」驚爆財務危機，黃姓老闆積欠至少7千萬貨款，現又傳出他還欠稅2500萬，黃男原本跟執行署講好分期繳納，卻又失約，執行署已經排定下周要將大墩店、豐原店以及崇德店設備法拍，黃男則發聲表示，會對員工負責到底，並把店內設備標回來。

據了解，黃男除了欠債數千萬，還欠稅未繳，據傳現在人已經消失，又欠許多員工薪水，許多店面早已經頂讓給他人。5日上午，行政執行署台中分署已在大甲店舉行法拍，有2組應買人參與，總計拍出33萬。

▲料鐵哥,法拍,鐵板燒。（圖／記者許權毅攝）

▲▼執行署上月前往各店查封，看得出員工都還在上班、準備食材。（圖／記者許權毅翻攝）

▲料鐵哥,法拍,鐵板燒。（圖／記者許權毅攝）

經查詢，黃男之「大豐餐飲」公司自去年底有多筆支付命令、給付貨款或是本票裁定，包含積欠貿易公司4131萬為最大筆，另有農產公司922萬、可口可樂公司23萬、蔬果行100萬等，加總破7千萬元。

▲料鐵哥,法拍,鐵板燒。（圖／記者許權毅攝）

▲黃男名下3間料鐵哥下周店內設備將被法拍。（圖／記者許權毅翻攝）

另一方面，大豐餐飲還欠稅達2499萬9299元，遭財政部中區國稅局沙鹿稽徵所等機關移送，執行署台中分署曾通知負責人黃男，黃男在今年3月表達積極清償意願，並希望分期，但是第一期就沒有履行，台中分署依法廢止分期，查封旗下分店動產，有部分店面已遭黃男頂讓，僅剩下大墩店、豐原店、崇德店以及已完成法拍的大甲店。

至於員工部分，中市勞工局2日有安排調解會議，就勞方工資、資遣費要進行調處，但是黃男未出席落跑，導致調解直接破局。

黃男昨日低調發聲表示，知道有法拍的事情，會想辦法再去把店內設備標回來，並承諾會對員工負責，讓員工以「非自願離職」方式離開公司。黃男也坦言，現在手上沒有現金、周轉不靈，只能找有緣的資方求救。

黃男表示，目前店面還有很多來龍去脈，必須要處理好，希望外界再給他一點時間，一定會負責到底。

▲料鐵哥,法拍,鐵板燒。（圖／記者許權毅攝）

▲料鐵哥是台中知名鐵板燒店，近年火速竄起。（圖／記者許權毅攝）

● 6月10日上午10時拍賣／料鐵哥醬燒鐵板大墩店

拍賣品項 數量
冷凍庫及冷藏庫 1 座
不鏽鋼雙層料理桌 2 座
單槽雙槽流理台及置物檯面 3 座 各 1 座
洋蔥切割機 1 台
青蔥切割機 1 台
雙門臥式冷藏櫃 1 台
單槽流理台 3 台
三推三門不鏽鋼冷藏庫 1 座
封膜機 1 座
鐵板工作檯及相連結部分 4 座
冷氣空調設備 1 整組
點鈔機 1 台

● 6月12日上午10時15分拍賣／料鐵哥醬燒鐵板豐原店

拍賣品項 數量
臥式冷藏冰箱 1 台
洋蔥切割機 1 台
青蔥切割機 1 台
冷凍庫及冷藏庫 1 台
流理台及置物檯面 2 座
三推三門不鏽鋼冷藏庫 1 座
置物檯面(四門) 1 座
流理台置物櫃 1 座
置物檯面雙層 1 座
鐵板工作檯及相連結部分 4 檯
封膜機 1 台

● 6月13日上午10時拍賣／料鐵哥醬燒鐵板崇德店

拍賣品項 數量
冷凍庫及冷藏庫 1 座
不鏽鋼雙層料理桌 1 座
流理台及置物檯面 2 座
洋蔥切割機 1 台
青蔥切割機 1 台
流理台三門 2 座
三推三門不鏽鋼冷藏庫 1 座
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