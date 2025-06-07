被控周杰倫票騙正妹住飯店猥褻　蕭家淇之子聲明：非事實

▲蕭唯丞透過律師發表聲明，否認T女的指控。（圖／秉承律師事務所提供，下同）



記者白珈陽／台中報導

內政部前政務次長、台中副市長蕭家淇的次子蕭唯丞，被T女指控以周杰倫倫敦演唱會門票、台北W飯店住宿為誘餌，在飯店內對她施以襲胸、鹹豬手等猥褻行為。對此，蕭唯丞透過律師發聲明表示，他已於4月間向檢警詳細說明案情，並提出充分證據，T女的指控並非事實。

蕭唯丞完整聲明如下：

(一) 近日各大新聞媒體報導本人對 T 小姐涉有強制猥褻及騷擾之行為，惟相關指控均非事實。

(二) 本件已經進入司法調查程序，本人全力配合檢警機關調查而絕無逃避，於民國114年4月間向檢警單位詳細說

明案情，並且已經提出充分客觀證據，可以證明T小姐所述並非實在。另查，部分媒體所報導之內容有嚴重誇大且與事實不符之情事。

(三) 因T小姐指控內容並非實在，且本人並非公眾人物，本件亦僅屬個人私生活範疇而與公共利益無關，而本件又

已經進入司法調查程序，為維護司法調查之公正與獨立，請T小姐停止向新聞媒體為不實之投訴，以免觸犯相關法律責任。

(四) 亦請各方新聞媒體重視本人之人格、名譽，切莫單方面相信 T 小姐所陳述之內容，避免做出無端之揣測，並且為

必要之更正。並懇請社會大眾避免轉傳相關新聞報導，以免造成對本人名譽不可回復之損害。

事實上，蕭唯丞的爭議不只一件，他於2022年底曾因不滿被開單，在派出所內拍桌怒嗆「我爸副市長蕭家淇！」並亮出身分證，但等警方要看清楚時，男子又將身分證收回，過程都被錄下。記者求證蕭家淇，畫面中的男子是否為其小兒子，對此蕭家淇先回應「是」，又回應「無法確定」，之後僅回答「不回應，謝謝」。

蕭唯丞近日被T女指控，去年12月蕭以一張9萬元的周杰倫演唱會門票吸引她北上，蕭更提到已訂下台北W飯店總統套房，並保證「各睡各的」，不會侵犯她，因相信這些承諾，才答應同行。

▲蕭唯丞曾在派出所嗆聲「我爸副市長蕭家淇」。（ETtoday資料照／記者吳奕靖翻攝）



對於T女指控，蕭唯丞全盤否認。他表示，事情並非如她所述，並指出已向台北市信義分局提供真相，強調相信司法，並願意接受調查。案件目前由信義分局移送地檢署偵辦，檢方將進一步釐清事實真相。