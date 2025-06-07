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搶美國大學國際生　台大推銜接專案：6/16起申請「學分帶著走」

▲▼台大校長陳文章主持校務會議，會中提出NTU 訪問生專案及可能銜接方案。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大校長陳文章提出訪問生專案，讓拿到美國各大學入學許可卻無法到美國念書者申請。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

哈佛大學近日遭美國政府撤銷招收國際學生資格，引發學生憂慮。台大今（7日）宣布提出銜接專案，開放已獲得美國各大學入學許可或現在就讀美國各大學的學生，從16日起開放申請，錄取學生依照訪問生收費標準，錄取後將以訪問學生身分在台大隨班附讀，可獲得台大正式學分作為未來銜接學業使用。

美國總統川普本月4日簽署最新公告，全面暫停來自哈佛大學的新生簽證入境申請，並要求國務院考慮撤銷部分在學外籍學生簽證。此舉也讓已經錄取美國大學或正在就讀的國際生憂慮，擔心無法繼續就讀或無法取得簽證前往就讀。

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為了提供上述學生選擇，台大校長陳文章在今天校務會議上宣布，提出「NTU訪問生專案及可能銜接方案」，對象為拿到美國各大學入學許可卻無法到美國念書，或現在已經在美國各大學就讀的學生，從6月16日起至8月15日申請，預計7月4日至8月22日分梯次放榜。

陳文章表示，申請學生依照台大訪問學生計畫收費標準，申請費1.5萬元，註冊時另需繳交計畫費4萬元及等同外國學生的學雜費。申請費及計畫費不予退費、學雜費比照台大學雜費標準。申請生經審查錄取後，以訪問學生身分在台大註冊，採取隨班附讀，學期結束後可獲得台大正式學分，作為未來繼續銜接學業使用。

若上述訪問生願意留在台大完成學業者，陳文章指出，將根據教育部未來規劃，輔導後續申請入/轉學，若是台灣籍學士班學生，台大將和教育部爭取專案轉學方案，協助學生安心就學，若是台灣籍碩、博士班學生，除和教育部爭取專案轉學方案外，台大另可輔導學生參加最近一次碩、博士班招生，最快得在114學年第2學期正式入學。至於外籍（含港澳）學生，台大將輔導學生參加最近一次境外生招生，最快同樣得在114學年第2學期正式入學，但需要教育部使用額外名額。

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