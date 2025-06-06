川普稱馬斯克「可憐的傢伙」：這段時間不會跟他講話

▲川普稱馬斯克是「可憐的傢伙」，這陣子都不打算跟馬斯克講話。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）數度隔空交火，外傳2人6日將通話，不過白宮否認了這項消息。川普6日接受簡單訪談時，聲稱自己「根本沒有想到馬斯克」，並稱馬斯克「這可憐的傢伙遇到一些問題」。

根據CNN報導，川普6日接受簡單訪談時表示，他最近根本沒有想到馬斯克，更說「這個可憐的傢伙（馬斯克）最近遇到一些問題」，近期不打算跟馬斯克溝通、說話，但還是會祝福對方一切安好。CNN的記者稱，在訪談的過程中，川普對於2人鬧翻一事，似乎不太在意。

據了解，由於在選前給予大量支持，川普勝選以後，馬斯克迅速成為川普的顧問，並且執掌美國「政府效率部」（DOGE）。不過隨著時間過去，2人的關係不如從前，馬斯克上個月28日也正是離開川普政府。

在馬斯克離開以前，川普還舉辦了歡送會，沒想到時間到了6月以後，2人的關係急速惡化，雙方因「大而美法案」（One, Big, Beautiful Bill）撕破臉，馬斯克也在社群軟體上公開嗆聲，若是沒有他，川普早就輸掉大選。

川普則是回擊，指稱馬斯克「愈來愈沒用」，因此請對方離開政府團隊。從近日的風波中可以明顯看見，2人的兄弟情已不復以往。