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川普、馬斯克「休兵」不確定　特斯拉股價回彈4%

▲▼特斯拉執行長馬斯克、美國總統川普。（組圖／達志影像／美聯社）

▲特斯拉執行長馬斯克、美國總統川普。（組圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

美國前總統川普與特斯拉執行長馬斯克因關稅與支出法案意見分歧，公開交鋒導致特斯拉股價昨日大跌。然而，儘管白宮官員透露川普目前無意與馬斯克對話，今天特斯拉股價已部分回升。

綜合外媒報導，川普與馬斯克的不和使特斯拉市值一天內蒸發1520億美元，股價昨日重挫14%。但今日股價反彈4%，稍微緩解市場恐慌情緒。

政治新聞網站Politico指出，川普與馬斯克稍晚可能進行談話。馬斯克也在社群平台X（前Twitter）表態，對於緩和與川普的緊張關係持開放態度，並回應用戶希望兩人修補關係的呼聲。然而，川普今天接受CNN訪問時卻冷淡回應：「我根本沒在想伊隆」，甚至直言馬斯克「有問題」。

英國券商哈格里夫斯藍斯唐分析師布里茲曼認為，期待兩人關係恢復如初或許過於樂觀，但若雙方能降溫衝突，對特斯拉的未來發展將是利好消息。

特斯拉股價今年累計下跌29.5%，昨日的重挫更讓市場擔憂其未來走勢。然而，該公司股票的預期本益比依然高達120倍，遠超其他汽車製造商及科技巨頭如輝達（Nvidia），顯示投資人對其長期成長仍抱有期待。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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