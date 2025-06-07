維基解密曝「川普、馬斯克撕破臉」原因　川粉也震驚

▲特斯拉執行長馬斯克、美國總統川普。（組圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普與馬斯克撕破臉引起關注，根據了解，川普政府正加強與帕蘭泰爾技術公司（Palantir Technologies）的合作，建立一套被指控為「全國人民監視系統」的人工智慧數據平台。傳出這是川普跟馬斯克撕破臉的原因，許多川粉也感到震驚。

根據維基解密（Wikileaks）6日的爆料，帕蘭泰爾正在開發一套整合性系統，將各種政府掌握的數據匯集，包括民眾的政治傾向、活動紀錄及持槍資訊等。即使川普的「美國優先」支持者陣營內部，也因這項計畫引發不安。

Trump vs Musk: The Palantir Presidency?



President Trump is deepening his alliance with Palantir, the surveillance tech giant with ties to Israel and the CIA, just as he threatens to cancel Elon Musk’s contracts over their recent fallout around the spending bill.



“The easiest… pic.twitter.com/WF3TocGaPb — WikiLeaks (@wikileaks) June 5, 2025

《英國新聞週刊》（Newsweek）本週報導指出，川普政府已與帕蘭泰爾簽署協議，著手建立一個全國性公民資料庫，並與社會安全署（SSA）及教育部商討相關合作。帕蘭泰爾由矽谷億萬富豪提爾（Peter Thiel）創立，他也是川普的支持者。

此消息一出，立即在保守派支持者間掀起軒然大波。許多川普的忠實追隨者對此表示震驚，認為這種大規模監控計畫有違個人隱私及公民自由，甚至有人將其比喻為極權國家的監控機制。

Betrayal is a gross understatement here. https://t.co/Ze4FlV8Xyu — The Patriot Voice (@TPV_John) June 6, 2025

保守派網紅「愛國者之聲」在社群平台 X（原Twitter）上向15.8萬名追隨者發文：「川普背棄了我們，我不願再活在謊言裡。」知名保守派帳號「霍奇兄弟」也回應：「希望這不是真的，我不是為了這個投票的。」

另一名右派網紅富恩特斯（Nick Fuentes）則直言，川普此舉是「對人民的最大背叛」，並痛批帕蘭泰爾的資料庫將所有批評以色列者列為敵人，無論其身份、宗教或種族背景。他更質疑：「如果帕蘭泰爾不是深層政府，那還有誰是？」

維基解密指出，川普的政策方向似乎正向提爾主導的監控技術靠攏，與主張個人自由的科技派支持者如馬斯克漸行漸遠。此消息爆出之際，正值川普因支出法案意見不合，揚言取消馬斯克的政府合約。