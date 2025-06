維基解密曝「川普、馬斯克撕破臉」原因　川粉也震驚

▲特斯拉執行長馬斯克、美國總統川普。(組圖/達志影像/美聯社)

記者葉國吏/綜合報導

美國總統川普與馬斯克撕破臉引起關注,根據了解,川普政府正加強與帕蘭泰爾技術公司(Palantir Technologies)的合作,建立一套被指控為「全國人民監視系統」的人工智慧數據平台。傳出這是川普跟馬斯克撕破臉的原因,許多川粉也感到震驚。

根據維基解密(Wikileaks)6日的爆料,帕蘭泰爾正在開發一套整合性系統,將各種政府掌握的數據匯集,包括民眾的政治傾向、活動紀錄及持槍資訊等。即使川普的「美國優先」支持者陣營內部,也因這項計畫引發不安。

Trump vs Musk: The Palantir Presidency?



President Trump is deepening his alliance with Palantir, the surveillance tech giant with ties to Israel and the CIA, just as he threatens to cancel Elon Musk’s contracts over their recent fallout around the spending bill.



“The easiest… pic.twitter.com/WF3TocGaPb