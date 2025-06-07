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客運公車6月起爆停駛潮！公路局揭3原因　近1年36條路線申請停開

▲▼統聯客運。（圖／業者提供）

▲統聯客運1615台北-彰化路線6月6日起停駛。（示意資料圖／業者提供）

記者李姿慧／台北報導

客運業陷經營困境，6月起再出現一波停駛潮。統聯客運1615台北-彰化路線昨(6日)起停駛，和欣客運7502嘉義-高雄路線6月27日起也將停開，另3條市區公車也打算停駛。據統計，近一年已有36條路線提出停駛申請。公路局表示，主要是運具重疊、載客量偏低、長期虧損，已協助業者調整運價、補貼徵才因應。

6月起陸續有客運、市區公車路線停駛，包括統聯客運「1615台北-彰化」路線，因應營運許可證屆期，6月6日起停駛；統聯客運經營的市區公車706B桃園機場到桃園火車站路線，也申請不續營，原公告6月25日起停駛，主管機關協調續開中。

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和欣客運「7502嘉義-高雄」路線也公告自6月27日零時起停止營運；國光客運、首都客運聯營1880路線「宜蘭-基隆」也於6月2日起，宜蘭端動線縮駛至「礁溪轉運站」；另光華巴士553線南港車站-金龍寺公車，也公告7月1日起試辦路線停駛。

和欣客運表示，規劃停駛的7502嘉義-高雄路線長期旅客搭載率低，疫後運量一直沒有回升，營運不是那麼好，目前客運業面臨高鐵加開班次影響，以及駕駛短缺，營運成本高，經營上比較辛苦，因此針對營運狀況不好且搭載率低的路線就會調整。

▲繼國光、統聯二大客運龍頭，祭出各項乘車優惠，和欣客運公司也重炮出擊，6日起推出一系列好禮大相送活動，將獎勵金回饋給乘客。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲和欣客運7502嘉義-高雄路線6月27日零時起停止營運。（資料示意圖／記者林悅翻攝）

統聯客運則指出，「1615台北-彰化」今年2月26日營運許可就到期了，因搭載率低，去年底已提不續營，主要是有1052路線可替代，706B市區公車路線雖提出不續營，但主管機關協調續營中。

統聯客運坦言，客運業載客率在疫後沒有大幅回升，加上高鐵和台鐵搶客衝擊，駕駛人力也不足，沒有營運價值的就會盤點申請停駛，1613台北-屏東路線也已申請停駛，正等主管機關核定。

針對6月起陸續停駛的路線，公路局說明，轄管的「1615台北-彰化」、「7502嘉義-高雄」2條路線已整併替代，分別訂於6月6日、6月27日停駛；「1880宜蘭(羅東、宜蘭、礁溪)-基隆火車站」路線，係縮駛營運礁溪至基隆主要乘車區間。

公路局坦言，近一年來有36條路線提出停駛申請，其中19條路線經評估後均為可整併替代或轉型為幸福巴士，爰同意停駛；今年下半年有2條路線包括員林客運6724、東台灣客運8132申請停駛，也預計轉型為幸福巴士，目前正由公路局審核中。

公路局則表示，業者申請停駛主因多為與其他運具重疊、載客量偏低，導致長期虧損。公路局已針對相關路線皆逐條審慎評估需求及研擬優化方案，如確認載客較無效率或亦有其它替代轉乘方案方同意停駛，兼顧業者營運成本及民行需求。

另外，公路局指出，將持續輔導業者調整優化路線、聯合排班、檢討離峰無效率班次，及推動TPASS相關優惠措施，促進客運業者開源節流，降低駕駛需求及改善營運環境。

▲▼電動大巴士,駕駛,客運駕駛,電動大客車。（圖／記者李姿慧攝）

▲客運和公車駕駛缺口達2281人。（資料示意圖／記者李姿慧攝）

由於客運業長年駕駛荒未解，根據統計，公路客運駕駛缺員數716人、各地方政府轄管市區客運和公車駕駛缺員1565人，整體客運和公車駕駛缺口高達2281人。

公路局說，為持續協助客運業招募駕駛，補助業者徵才延長至明年2月28日，且提高生活補貼，整體補助最高達21萬3638元。

為合理反映業者經營成本，改善營運環境，公路局指出，交通部已於112年5月17日及113年5月1日核定調高公路客運與國道客運運價，並要求提升駕駛薪資，平均駕駛月薪增加約5000元，依規定每2年可檢討1次運價，後續客運公會如有調漲需求可依程序提報，如運價已不敷成本將再檢討提高，並要求業者再改善駕駛待遇，吸引駕駛留任減少缺工。

公路局表示，另為補充大客車駕駛人力資源，公路局已向勞動部申請開放畢業僑外生從事「中階技術工作」之客運駕駛人員工作類別，目前刻正進行法制作業及與各界溝通中，倘順利通過將可挹注部分駕駛人力，僑外生具國內普通小客車駕照2年以上者約有1千餘人。

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