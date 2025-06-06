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路考研擬增「指差確認」反彈大　公路局：目前未實施

▲▼汽車考照,汽車路考,考場,監理站,駕訓。（圖／記者李姿慧攝）

▲汽車考照研擬增指差確認暫緩實施。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

公路局為精進駕照考照制度，原研擬6月2日起汽車路考增「行人穿越道前未減速禮讓及未確實指差確認」，未落實一次扣32分出局，不過引發民團反對，該措施緊急暫緩喊卡，持續檢討評估中。公路局今(6日)也再度重申，目前小型車道路考驗未新增指差確認。

目前僅規定大型車行經路口要停讓和指差確認，不過公路局過往評估希望從考照中培養所有新領照駕駛人具備正確認知及應對能力，研擬6月2日實施汽車駕駛考驗「新增行人穿越道前未減速禮讓及未確實指差確認」扣分項目，但消息一出便引發路權團體反對，該措施也暫緩實施。

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近來網上誤傳該措施6月2日已上路，公路局今日發新聞稿重申，小型車考照並無增加「指差確認」扣分項目，目前公路局正積極通盤檢討整體駕照管理制度。

公路局表示，積極推動「大型車輛路口停讓及行車視野確認」活動，以提升大型車駕駛人安全意識，透過駕駛員路口轉彎前執行指差確認，落實確認路口行人安全的各項動作，期能讓正確的安全觀念深入人心，並提醒民眾駕車行駛於大型車後方應注意保持安全距離，共同提升路口行車安全。

至於小型車駕駛人落實路口停讓及行車視野確認訓練或考驗項目，公路局強調，目前皆與相關單位及專家學者研議中，所以目前小型車考照並無「指差確認」扣分項目。

公路局說明，目前正積極依據交通實務、國內用路文化通盤檢討駕照管理制度，期望提升駕訓考驗品質是為了內化駕駛安全行為、保障行人路權、守護全民交通安全。

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