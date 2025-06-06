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美國關稅90天寬限將至　賴清德派潘孟安赴阿拉斯加會晤眾美國官員

▲▼總統賴清德派總統府秘書長潘孟安訪問阿拉斯加。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德派總統府秘書長潘孟安訪問阿拉斯加。（圖／總統府提供）

政治中心／台北報導

美國對等關稅90天寬限期將至，在台灣方面，總統賴清德近日派遣總統府秘書長潘孟安率團前往阿拉斯加訪問。對此，一位涉外人士表示，賴清德認為團隊每一份子都該在關鍵時刻為國家效力發揮所長，因此府院分進合擊、分工合作，奔走交涉談判，零時差與美方保持緊密溝通，目標要確保國家利益、經濟穩定發展為前提，取得台美間最佳談判結果。

日前，賴清德談及美國關稅政策時，多次公開承諾，會對美提高採購國家必要能源，一方面是深化台美雙邊經貿關係，促進雙邊貿易平衡，也要強化台灣能源自主與能源韌性。

據了解，台灣已於今年三月與美方簽署意向書，正面表達對阿拉斯加LNG專案及相關輸氣設施的高度關注；而此次阿拉斯加峰會，台灣接獲美方邀請，賴清德指派總統府秘書長潘孟安親自率團前往阿拉斯加。

據指出，潘孟安此次訪問除了於會議中發表演說外，更在美國時間6月2日在駐美大使俞大㵢的陪同下，應邀與美國能源部長Chris Wright、內政部長Doug Burgum、環保署長Lee Zeldin、阿拉斯加州州長Mike Dunleavy、聯邦參議員Dan Sullivan及其他夥伴國官員一同參訪美國阿拉斯加北坡（North Slope）地區，實地考察當地極地能源基礎建設。

涉外官員表示，美方籌組高規格訪團並邀請國際夥伴共同訪問北坡，展現美國聯邦政府對阿拉斯加能源，以及與國際夥伴共同強化能源安全合作的重視。

▼總統賴清德派總統府秘書長潘孟安訪問阿拉斯加。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德派總統府秘書長潘孟安訪問阿拉斯加。（圖／總統府提供）

據了解，包括日韓等國皆派遣高階官員出席，日本方面是由日本經濟省國際事務審議官松尾剛彥（Takehiko Matsuo）出席，日前美國總統川普與日本首相石破茂（Shigeru Ishiba）在白宮會晤時，也曾就阿拉斯加LNG項目與日本擴大進口美國天然氣等事宜進行討論。而在韓國方面，則由主要負責能源產業相關政策的能源部副部長李昊鉉（Lee Ho-hyeon）及其他能源部官員出席。

面對美國對等關稅政策，一位涉外人士表示，府院行政與國安團隊持續與美方積極談判交涉，分進合擊，如日前行政院副院長鄭麗君率團前往華府，就對等關稅等經貿議題與美方進行首次實體磋商，會中針對關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作議題進行討論與意見交換。

在五月上旬的「選擇美國投資高峰會」，則由政院秘書長龔明鑫領軍、經濟部長郭智輝等代表出席，台灣共有138家企業參與，成為規模最大的代表團；另外，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮五月中旬前往韓國濟州島，出席APEC貿易部長會議，期間並與美國貿易代表Jamieson Greer會談，雙邊再次各自分享對台美經貿合作期盼，並期待再持續展開磋商。

涉外人士表示，總統認為團隊每一份子都該在關鍵時刻為國家效力發揮所長，因此府院分進合擊、分工合作，奔走交涉談判，零時差與美方保持緊密溝通，目標要確保國家利益、經濟穩定發展為前提，取得台美間最佳談判結果。

▲▼總統賴清德派總統府秘書長潘孟安訪問阿拉斯加。（圖／總統府提供）

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