總統府辦事員涉性侵！她喊40次「不要」仍硬上...判撤職停用4年

▲總統府林姓辦事員性侵女網友遭撤職。（圖／資料照）

記者劉人豪／台北報導

總統府林姓辦事員上PTT約女網友看夜景，在車上不顧女網友喊了40多次「不要」，強行指侵她得逞，事後林被告上法院，法官審酌他賠償女網友並達成調解，處1年10月徒刑，並給予緩刑。日前懲戒法院審理也出爐，懲戒法院認為林的犯行嚴重損害政府信譽，判他撤職，並停止任用4年；林男上訴後遭懲戒法院駁回。

判決指出，林男於2023年7月7日上批踢踢want版，認識女網友小美(化名)，並以看夜景為由，於隔日晚間開車載小美到碧山巖停車場，在車內強行親吻小美嘴唇、耳朵、頸部，又伸手揉胸並指侵得逞。事後林男被告上法院，林承認犯行，法官審酌林和小美達成調解，依犯強制性交罪處1年10月徒刑，緩刑4年。

全案經總統府移送懲戒法院審理，林辯稱他和小美當時情投意合，但因他無法拿出佐證證明，為避免社會關切並影響機關名聲，才認罪並和小美商談和解，他自省和女性朋友相處時，「互動不夠體貼紳士與不尊重」，表示會痛改前非，願意接受一切懲處，今後也會積極參加公益活動、積極就醫，用重生之身報效國家。

不過法官檢視手機錄音，發現小美當時對林表示「今天才第一次見面」，且已從提高音量到大聲拒絕，甚至伴隨哭泣聲，對林說了40餘次「不要」及多次「拜託」，但林仍強行侵犯小美，判定林已嚴重違反公務員保持品位義務，損害機關形象及政府信譽，將林撤職，並停止任用4年。可上訴。

林男上訴表示，判決撤職，並停止任用4年，相較於同類型案件懲戒處分為重，顯有判決不適用法規、理由不備、違反平等原則、比例原則之違法，求廢棄原判決，作成較輕懲戒處分。

法院認為，已充分審酌林男動機、目的、手段、違反義務之程度、行為所生之損害或影響，以及行為後態度等，並未逾越法律所定之範圍，亦無違反比例原則情事，於法並無不合。林男所舉其他判決，因個案違失行為情節、違反義務程度、行為對被害人、公務員名譽及政府信譽之行為損害程度等容有不同，無從比附援引，判決駁回。