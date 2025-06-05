總統府軍禮遇雨照常鳴21響禮砲　首位女副連長任指揮官成亮點！

▲陸軍禮砲連照常鳴放21響禮砲，禮砲連陣地指揮官，正是關指部砲兵營砲一連中尉副連長葉芫菲，她是國軍禮砲連第一位女性副連長。（圖／記者李毓康攝）



政治中心／台北報導

總統賴清德5日以軍禮迎接瓜地馬拉總統阿雷瓦洛，由於日前軍禮迎接馬紹爾總統海妮時，兩人淋雨走紅毯的畫面，被外界廣為討論，今日則改在總統府內敞廳舉行。不過，陸軍禮砲連照常鳴放21響禮砲，而值得注意的亮點是，禮砲連陣地指揮官為關指部砲兵營砲一連中尉副連長葉芫菲，她是國軍禮砲連第一位女性副連長。

賴清德日前以軍禮迎接馬紹爾總統海妮時，其實總統府有安排晴雨二案，但當天天氣狀況確實不太穩定，雨勢一下停、一下又飄雨。據了解，相關單位在決定是否換雨備的時候，貴賓方的車隊已經出發，而且雨勢稍緩，最後才決定維持原案；只不過天公不作美，當賴清德、海妮並肩檢閱三軍儀隊的儀節時，雨勢又突然轉大，才導致後來二人淋雨走完儀節的狀況。

不過，事件發生後，外交部長林佳龍緩頰表示，「雨水是上天的祝福！」他分享去年12月，賴清德訪問馬國時，專機抵達當地時也是下起一陣大雨，而在馬國傳統文化，雨水是代表上天的祝福。

▲陸軍禮砲連照常鳴放21響禮砲，禮砲連陣地指揮官，正是關指部砲兵營砲一連中尉副連長葉芫菲，她是國軍禮砲連第一位女性副連長。（圖／記者李毓康攝）

在這次經驗後，總統府方面不敢大意，5日上午9時55分台北的天空雨勢看起來沒有停歇的狀況，因此在典禮開始前35分鐘發出通知，宣布將軍禮的儀節改至總統府內敞廳進行；而總統府前廣場本來搭設的帳棚、紅地毯，則由軍方人員穿著軍用雨衣，在雨中協助還原場地。

值得注意的是，雖然台北下著雨，但陸軍禮砲連照常鳴放21響禮砲，而特別的亮點是，指揮台上所站的，正是禮砲連陣地指揮官、關指部砲兵營砲一連中尉副連長葉芫菲，她是國軍禮砲連第一位女性副連長。

事實上，葉芫菲在去年（2024）5月20日，總統就職典禮時就已經亮相過，當時她就是擔任陣地指揮官。而她當時受訪談及擔任指揮官時表示，她必須每分每秒專注投入其中，才可以在場上有任何狀況時，用最短最快時間做相對應處置。

禮砲兵執行任務也是不分天候的，不論是炎炎夏日或大雨。禮砲連的官兵為了能在炎熱天氣中，依然維持體能與莊重儀態，平時還會進行耐熱訓練，穿著冬季防寒厚外套在正中午烈日下操練。當時，葉芫菲受訪就說，每次出任務，官兵在場上都會待長達至少1個小時的時間，要在天氣很炎熱的情況下，必須要先做好最嚴苛的訓練，才有辦法在場上展現最好的一面。

▼原訂總統府前軍禮歡迎瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛伉儷儀式因雨取消，陸軍禮砲連照常鳴放21響禮砲。（圖／記者李毓康攝）



▼總統賴清德主持軍禮歡迎瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛伉儷，因雨取消府前觀禮，改採室內雨備方案。（圖／記者李毓康攝）

