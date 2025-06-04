林佳龍稱馬紹爾總統淋雨「上天祝福」　凌濤：下次見潑水也祝福

▲馬紹爾總統訪台「狼狽淋雨」。（圖／總統府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德昨日早上以隆重的軍禮歡迎馬紹爾共和國總統海妮來台訪問，但在典禮舉行期間，卻發生因為沒有雨備，導致賴和海妮冒雨檢閱三軍儀隊，外交部長林佳龍還對此稱，雨水是上天的祝福。國民黨桃園市議員凌濤今（4日）狠批，總統府聲稱有雨備，但沒有使用，不使用的理由為何？林佳龍既然說淋雨是祝福，會不會有友邦相信林佳龍的鬼話，下次見面就潑水叫做祝福？

林佳龍昨日在臉書發文表示，在馬紹爾群島傳統文化中，雨水代表上天祝福，雨後彩虹則是「Iakwe」（馬國的問候語），賴清德當時也說，這是「遇水則發」，他相信雙邊互訪時所遇見的迎賓雨水，是上天對兩國邦誼最深的祝福。他指出，賴清德去年底訪問馬紹爾群島，獲得馬國政府與人民的熱烈歡迎，這次海妮回訪，是她去年1月重返總統職位以來，首次來台進行國是訪問，雙方元首的互訪頻繁，充分展現兩國對彼此關係的高度重視。

凌濤對此批評，明明有雨備卻不用，誰在惡整賴總統？國人看氣象皆知，近日多發雷雨，任何事都可能要有雨備考量。然而，昨日卻發生賴總統與馬紹爾總統淋大雨走紅地毯，全身正裝濕透的荒謬景象。淋在賴總統身上的不是毛毛雨，是滂沱大雨，他心裡一定不是滋味，到底是誰在整他？

凌濤提及，總統府深夜對此回應，按照慣例，活動進度是友邦元首出發前1小時理應決定晴天或雨天備案，還稱「皆有晴雨兩種方案，所謂無雨天備案並非事實。」府方還聲稱「軍禮不宜撐傘」，除了聲明自我矛盾，衡諸全球都有遇惡劣氣侯調整檢閱軍禮的案例。像是美國遇雨簡化移至白宮內部廳堂、英國移至白金漢宮內、日本於國會議事堂或首相官邸象徵性禮儀流程。

凌濤質疑，昨日這缺乏妥適的「淋雨行程」是如何決策的？並分析這牽涉兩個可能，一是，總統府天氣資訊取得落差太大，且又缺乏應變，才讓友邦淋成落湯雞？二是，以總統府聲明，他們有雨備，但沒有使用，不使用的理由為何？還是像林佳龍說的淋雨是祝福，林佳龍的外交安排刻意整總統府？

凌濤說，林佳龍既然說淋雨是祝福，以後外交部接待外賓在林部長的主張之下，是不是要納入「淋水禮」，會不會有友邦相信林佳龍的鬼話，下次見面就潑水叫做祝福？顯然是胡說之言。一場淋雨迎外賓，暴露綠營長期主導的外交大局舉措缺乏應變，這是邦交國持續亮紅燈的警訊。

