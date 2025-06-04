　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林佳龍稱馬紹爾總統淋雨「上天祝福」　凌濤：下次見潑水也祝福

▲▼總統賴清德3日以軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）；不過在此同時，中央氣象署也針對北市全區發布大雨特報。正好在軍禮期間，台北下起大雨，賴清德跟海妮只能冒雨走紅毯檢閱三軍樂儀隊，伴隨鳴放21響禮炮，完成軍禮儀節。（圖／總統府提供）

▲馬紹爾總統訪台「狼狽淋雨」。（圖／總統府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德昨日早上以隆重的軍禮歡迎馬紹爾共和國總統海妮來台訪問，但在典禮舉行期間，卻發生因為沒有雨備，導致賴和海妮冒雨檢閱三軍儀隊，外交部長林佳龍還對此稱，雨水是上天的祝福。國民黨桃園市議員凌濤今（4日）狠批，總統府聲稱有雨備，但沒有使用，不使用的理由為何？林佳龍既然說淋雨是祝福，會不會有友邦相信林佳龍的鬼話，下次見面就潑水叫做祝福？

林佳龍昨日在臉書發文表示，在馬紹爾群島傳統文化中，雨水代表上天祝福，雨後彩虹則是「Iakwe」（馬國的問候語），賴清德當時也說，這是「遇水則發」，他相信雙邊互訪時所遇見的迎賓雨水，是上天對兩國邦誼最深的祝福。他指出，賴清德去年底訪問馬紹爾群島，獲得馬國政府與人民的熱烈歡迎，這次海妮回訪，是她去年1月重返總統職位以來，首次來台進行國是訪問，雙方元首的互訪頻繁，充分展現兩國對彼此關係的高度重視。

凌濤對此批評，明明有雨備卻不用，誰在惡整賴總統？國人看氣象皆知，近日多發雷雨，任何事都可能要有雨備考量。然而，昨日卻發生賴總統與馬紹爾總統淋大雨走紅地毯，全身正裝濕透的荒謬景象。淋在賴總統身上的不是毛毛雨，是滂沱大雨，他心裡一定不是滋味，到底是誰在整他？

凌濤提及，總統府深夜對此回應，按照慣例，活動進度是友邦元首出發前1小時理應決定晴天或雨天備案，還稱「皆有晴雨兩種方案，所謂無雨天備案並非事實。」府方還聲稱「軍禮不宜撐傘」，除了聲明自我矛盾，衡諸全球都有遇惡劣氣侯調整檢閱軍禮的案例。像是美國遇雨簡化移至白宮內部廳堂、英國移至白金漢宮內、日本於國會議事堂或首相官邸象徵性禮儀流程。

凌濤質疑，昨日這缺乏妥適的「淋雨行程」是如何決策的？並分析這牽涉兩個可能，一是，總統府天氣資訊取得落差太大，且又缺乏應變，才讓友邦淋成落湯雞？二是，以總統府聲明，他們有雨備，但沒有使用，不使用的理由為何？還是像林佳龍說的淋雨是祝福，林佳龍的外交安排刻意整總統府？

凌濤說，林佳龍既然說淋雨是祝福，以後外交部接待外賓在林部長的主張之下，是不是要納入「淋水禮」，會不會有友邦相信林佳龍的鬼話，下次見面就潑水叫做祝福？顯然是胡說之言。一場淋雨迎外賓，暴露綠營長期主導的外交大局舉措缺乏應變，這是邦交國持續亮紅燈的警訊。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
549 2 7139 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／河智媛、禹洙漢的老闆是色狼！　性騷判賠百萬
台正妹網紅「香港掀裙露內褲」大尺度片慘了　恐觸法關3年
快訊／大雷雨炸2縣市　警戒範圍曝
韓國旅遊1類店家「台灣客特別打折」！　必買神物曝
快訊／台積電魏哲家開金口點名！　4檔亮燈攻漲停
超常見！加油「1錯誤習慣」最高恐罰10萬　一票車主不知
「1超級水果」護心、防失智！哈佛研究：死亡風險降21％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

反廢死公投遭駁回　翁曉玲怒批：「小小中選會」哪來的權力

中央刪地方補助款！社福教育弱勢都受影響　主計長：不得不的做法

李在明當選南韓總統　綠黨團祝賀：盼未來台韓合作深化

林佳龍稱馬紹爾總統淋雨「上天祝福」　凌濤：下次見潑水也祝福

中正路改名惹議　綠黨團：權責在地方、中央沒人要強推

12艘共艦、2架共機出海擾台　國防部運用任務機艦監控

地方補助款仍創新高　綠嗆藍白「不能殺了人再叫民進黨急救」

侯漢廷被點名「不如小草」　親曝僅交131份罷瑤連署書實情

財委會爆口角！　吳秉叡不滿「違法違憲會議」要求散會

政院砍補助款地方跳腳　鄭照新：有什麼比人民生計重要？

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

【獲救婦現身】婦免費遊泰被賣掉　她曝「沒人要救我」

11歲小泡芙問「還抱得動我嗎」　劉畊宏：不管妳幾歲，我都可以

【有這樣的校長你還想畢業？】東石高中校長畢典大跳16蹲嗨爆全場

【誰說我不能辣】小學弟弟誤穿姊姊的短版辣妹衣XD

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

反廢死公投遭駁回　翁曉玲怒批：「小小中選會」哪來的權力

中央刪地方補助款！社福教育弱勢都受影響　主計長：不得不的做法

李在明當選南韓總統　綠黨團祝賀：盼未來台韓合作深化

林佳龍稱馬紹爾總統淋雨「上天祝福」　凌濤：下次見潑水也祝福

中正路改名惹議　綠黨團：權責在地方、中央沒人要強推

12艘共艦、2架共機出海擾台　國防部運用任務機艦監控

地方補助款仍創新高　綠嗆藍白「不能殺了人再叫民進黨急救」

侯漢廷被點名「不如小草」　親曝僅交131份罷瑤連署書實情

財委會爆口角！　吳秉叡不滿「違法違憲會議」要求散會

政院砍補助款地方跳腳　鄭照新：有什麼比人民生計重要？

南亞科營收亮眼！股價攻至50.3元寫波段新高　記憶體族群嗨

奧迪女吵架！見「男趴引擎蓋」疾駛650m　路口猛轉2圈把他甩下車

查墾丁地圖！他驚見「台灣1景點」超頂　大票人推：比日本更厲害

食藥署修正食安規範！攤販不可找錢又摸食物　最重可罰2億

抽！高雄啤酒節雙人門票　粉絲窩IG限定　送你看SUPER JUNIOR-D＆E

反廢死公投遭駁回　翁曉玲怒批：「小小中選會」哪來的權力

勞動部雙計畫助攻！重聽男回歸產線　技術扎實成公司得力助手

獨／河智媛、禹洙漢的老闆是色狼！拍臀熊抱5度性騷員工　判賠百萬

遭狼師壁咚舌吻摸大腿！還被嘲「竟然不是初吻」　她忍10年提告

捲富商小三風波！啦啦隊女孩「Dora今日球場應援請假」

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

政治熱門新聞

林正杰病逝！家屬訃告曝：患肺腺癌8年

盧秀燕轟中正路改名　王惠美補刀這樣說

國民黨「抗罷四天王」曝光！　辣個男人又來了

孩童騎YouBike摔斷牙業者不賠還求償　北市交通局允改善

曝「小草1人就交出2861份罷瑤連署」　黃光芹：國民黨該好好反思

藍白聯手！贊同59、反對50　立院通過「2028無煤中火」提案

民進黨元老林正杰逝世享壽73歲　年初才參加釘孤枝抗議綠色威權

議員質疑世壯運閉幕台灣被消失　蔣萬安反擊

桌協道歉燒出2大亂象！王婉諭：體育署根本沒轍

說黃智賢「奪舍黃國昌」她氣炸　李正皓道歉

賴清德軍禮歡迎馬紹爾總統　二人淋雨「濕身走紅毯」

台灣42輛M1A2T在美國碼頭裝載上船！　空拍畫面曝光

三峽車禍肇事翁賠定了！　新北市府：法院已裁定財產假扣押

李俊俋不只私用公務車　凌濤掀「這案」已過26個月

更多熱門

相關新聞

地方補助款仍創新高　綠嗆藍白「不能殺了人再叫民進黨急救」

地方補助款仍創新高　綠嗆藍白「不能殺了人再叫民進黨急救」

中央總預算遭立法院刪減636億元，行政院統籌刪減各縣市25%一般性補助款，約佔各縣市總預算1%，引起縣市首長跳腳，立院財政委員會今（4日）處理決議案，要求中央將地方補助補足，並邀請各縣市財政主管與會。對此，民進黨團表示，藍營一直說不能刪一般性補助款，但財劃法今年三月通過的、總預算一月決定的，如何回推適用？且賴清德就任後，原定今年照顧地方預算支持來到史上新高、1兆151億，即便被迫依照立法院決議刪減，仍是史上新高，藍白不能殺了人再叫民進黨急救，請自重。

侯漢廷被點名「不如小草」　親曝僅交131份罷瑤連署書實情

侯漢廷被點名「不如小草」　親曝僅交131份罷瑤連署書實情

曝「小草1人就交出2861份罷瑤連署」　黃光芹：國民黨該好好反思

曝「小草1人就交出2861份罷瑤連署」　黃光芹：國民黨該好好反思

不只告罷團！今加告柯建銘求償百萬　羅智強轟：凡造謠者必付出代價

不只告罷團！今加告柯建銘求償百萬　羅智強轟：凡造謠者必付出代價

影／賴清德化身動漫迷　引用「膽大黨」、「芙莉蓮」勉勵畢業生

影／賴清德化身動漫迷　引用「膽大黨」、「芙莉蓮」勉勵畢業生

關鍵字：

國民黨凌濤林佳龍賴清德馬紹爾外交部總統府

讀者迴響

熱門新聞

台股爆鉅額違約交割　僅次川普關稅衝擊大跳水

從「司機保鑣」變成建商集團總裁　自嘲是閻羅王拒收的窮小孩

林正杰病逝！家屬訃告曝：患肺腺癌8年

黃仁勳「30秒短片」被炎上！　連大老都怕到噤聲

為進台積電！渣男工程師「肉體換內推」狂睡科技女

蹦闆砸800萬開店！「營業3天爆員工走一半」親揭內幕　緊急暫停營運

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

她手機定位在「西子灣海中」　爸媽見屍痛哭

內湖母女被騙1200萬輕生　詐團竟是台灣知名珠寶商

金正恩「腦出血昏迷」死訊瘋傳　南韓發聲了

呂秋遠孩生母正面對決！律師揭「最大敗筆」

正妹房客要「肉體抵房租」　他見身材點頭了

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

容易疲勞！　醫揭「真正元凶」：一點一滴透支身體能量

YouTube不再支援7款iPhone與iPad

更多

最夯影音

更多

【驚悚命案現場】5男為20歲正妹開戰　26歲男腹背遭捅2刀身亡

【駕訓班沒教我啊！】首次租車遇引擎手煞用按的她超崩潰QQ

【驚險瞬間】騎士待轉區等紅燈！綠燈亮突往左切嚇壞後車

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面