北市有望再增徒步區！將在「松壽路20巷」　蔣萬安允諾做評估

▲台北市議員陳宥丞質詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市永康商圈目前正在試辦徒步區，議員陳宥丞今（6日）質詢時指出，信義區的夜經濟活絡，鄰近威秀影城的松壽路20巷是合法的娛樂區，但在該處飲酒狂歡的民眾卻要人車爭道，引發網友熱議，建議在有條件的情況下將該處增為下一個示範行人徒步區。 對此，市長蔣萬安答詢表示，「我們要來做評估」。

陳宥丞指出，過去隨市長出國考察美國紐約時代廣場，當初推動徒步區時，紐約的計程車、物流業者反對，擔心生意下滑。但數據會說話，成立後徒步區後，交通事故降低40%、行人遵守交通增加15%、商機提升25%以上。

接著陳宥丞問到，包含最近推動的永康商圈，台北市目前有8個行人徒步區。他建議，台北市應在有條件的前提下，增加行人徒步區，並舉台灣現在最紅的街邊娛樂區，位於信義計畫區的松壽路20巷，夜間人車非常多，險象環生、人車爭道，連轄區的信義分局也認為應成立行人徒步區。

另外，陳宥丞還說，不少年輕朋友在社群平台上呼籲，亞洲每個城市都有類似的街道，唯獨台北沒有，東京、曼谷、上海、首爾等，都有類似的夜經濟區域。

陳宥丞提到，松壽路20巷是台北市唯一合法可以在街邊飲酒的「娛樂設施區」，但卻讓觀光客看笑話，竟要站在路上跟車爭道。陳認為，這裡是娛樂區，也非住商混合，不會干擾人，應評估有條件試辦行人徒步區。

對此，蔣萬安答覆，在有條件的情形下，可以增加行人徒步區，至於松壽路20巷「要來做評估」；交通局長謝銘鴻說，主要當地有停車場的出入口，也需要跟在地做溝通，樂觀其成，一周內做評估。

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）