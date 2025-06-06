通緝犯撞臨檢站警開12槍擊斃　蔣萬安指示提供心理諮商協助

記者陳家祥／台北報導

台北市今（6日）凌晨發生激烈警匪槍戰，一名男子疑因心虛拒檢，衝撞凌晨執行臨檢勤務的員警，造成2名員警受傷，該男子則遭警方12槍擊斃。台北市長蔣萬安今上午前往探視2名受傷警員，並承諾市府將提供全方位支援，持續精進防護機制，保障執勤員警人身安全。

▲台北市長蔣萬安慰問在執勤過程中受傷的大安分局警員。（圖／台北市政府提供）



北市建國高架辛亥匝道6日凌晨0時許發生警員開槍事件，36歲蔡姓男子拒絕接受臨檢，竟兩度開車衝撞臨檢站，其中1名警員被撞倒在橋墩旁，差點又被倒車想逃逸的蔡嫌撞上，另名警員則是四肢有擦挫傷，所幸經過包紮無礙，警員也開12槍反擊，導致蔡嫌中彈身亡。

蔣萬安上午前往探視兩位受傷員警，受訪表示，2名員警堅守崗位、果斷反應，展現高度專業，他向2人致上敬意，並承諾市府將提供全方位支援，全力支持醫療照護以及後續的心理諮商、法律協助等。

蔣萬安下午赴議會備詢時，民眾黨議員張志豪問及此事，蔣說，第一時間知道這消息後即刻聯絡李西河局長，今天早上特別去探視英勇受傷的警察同仁，除了慰問也給予肯定。

張志豪接著問，開槍之後若有造成任何傷亡，對任何人心理還是有影響，有針對同仁心理做輔導？蔣萬安說，今天指示局長還有市府團隊，給予昨天在現場的警察同仁不管是心理諮商協助或法律上、後續醫療，請局長給予支持。