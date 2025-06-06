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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營「反罷四天王」能擋住大罷免？　黃暐瀚分析情勢揭成敗關鍵

▲▼國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，左起侯友宜、盧秀燕、朱立倫、韓國瑜、蔣萬安 。（圖／記者李毓康攝）

▲左起侯友宜、盧秀燕、朱立倫、韓國瑜、蔣萬安 。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免已有31位藍委二階連署達標，國民黨面臨極大考驗，傳出黨內期待由「盧秀燕、韓國瑜、侯友宜跟蔣萬安」組成反罷四天王，為自家人站台。對此，媒體人黃暐瀚5日分析4情勢認為，儘管民調「反罷多於支持」，但藍營選民表現並不積極，想要「反被罷」，關鍵不在罷免票，而在反罷免票；成敗的關鍵也不在四天王，而在支持者願不願意出來投票。

黃暐瀚表示，面對大罷免，藍委嚴陣以待，邀約黨內大咖幫忙壯聲勢，最被期待站台的有「盧秀燕、韓國瑜、侯友宜跟蔣萬安」。

黃暐瀚表示，反罷四天王有，三個直轄市長，一位立法院長；兩個選過總統，兩個未來可能選總統，藍委期待「盧瑜侯安」四天王沒有爭議，問題是，四天王站台，藍委就能高枕無憂嗎？

黃暐瀚分析「眼前大罷免情勢」，第一，投票率可能五成起跳（藍綠高度對立與動員）、第二，罷免票極可能投過25%（指危險席次）、第三，要靠反罷免票壓過罷免票（想救得靠反罷票）、第四，需要更多藍營支持者出來投票（目前藍營選民態度並不積極）。

黃暐瀚直言，儘管民調「反罷多於支持」，從罷綠委連署狀況不佳來看，藍營選民表現並不積極，除了台南地檢署已經起訴偽造文書（抄名冊）之外，台北罷瑤甚至出現領銜人已故母親，被造假兩次的狀況。

黃暐瀚認為，國民黨中央對於普遍的「死亡連署、偽造文書」不但沒有道歉，甚至沒有說明，只會一味的強調「政治迫害」、「辦藍不辦綠」。這種說法鐵粉買單，但「知識藍」、「道德藍」跟「守法藍」，只會更失望，轉而不表態。

最後，黃暐瀚強調，所以，國民黨想要「反被罷」，關鍵不在罷免票，而在反罷免票；成敗的關鍵也不在四天王，而在支持者願不願意出來投票。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

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