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社宅竟淪A片拍攝現場　住戶反映北市府竟踢皮球

▲市議員洪婉臻質詢蔣萬安社宅拍攝成人片。（圖／記者林敬旻攝）

▲市議員洪婉臻質詢蔣萬安社宅拍攝成人片。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市社會住宅政策有開放部分名額給青創戶，經提案評選合格後即可入住，鼓勵青年發想創意並回饋社區。但北市議員洪婉臻爆料，竟有青創戶以「日文手作」為名目申請入住，實際上是在拍A片，其他住戶已不堪其擾。對此，台北市長蔣萬安說，會對青創戶做嚴格把關，若入住後從事跟申請目的不同的工作，會依照入住規範辦理，即刻調查。

洪婉臻質詢時先播放網傳的A片畫面，詢問市長蔣萬安，是否知道這是什麼影片？蔣萬安說，「呃...，色情影片」；洪接著問，知道拍攝地點在哪裡嗎？蔣說不知道，接著洪用影片截圖逐一比對，表示該拍攝場所正是台北市新落成的社宅。

都發局長簡瑟芳說，以目前的裝設或內裝來看，應該是萬華的青年二期社宅。洪婉臻質疑，市民納稅錢蓋的社宅染黃了，成了不雅影片拍攝地，會不會太離譜？蔣萬安說，青年局、都發局有去了解，「社宅入住有一定的規範，一切依照社宅入住相關管理辦法處理」。

洪婉臻質疑，可以這樣嗎？可以在裡面拍攝不雅影片嗎？簡瑟芳說，不清楚影片拍攝的作用是什麼、有什麼樣的散佈，因為是在私領域。洪追問，所以可以帶男優女優到社宅拍片嗎？蔣萬安說，不是這樣，這都有一定的規範，警察局也有掌握。

洪婉臻接著指出，社宅都有青創保留名額，經由相關資訊找到這位入住者，他在IG上說，「我家，也就是社宅，來了一個AV女優在大吵大鬧、然後睡在地板上」，該住戶還自稱是「不小心誤入AV界的苦命修片師」。

洪婉臻說，其實有住戶數次跟相關局處反應不堪其擾，該工作者還在社宅住戶群組內傳了非常多的不雅影片連結，「有住戶詢問是不是傳錯？他竟說沒有，他們都想知道我的工作是什麼」，之後該工作者甚至還在網路上PO文稱自己在台灣AV公司，如果節目想不到梗歡迎來提案，可以安排參觀公司，「這些東西都寫在他的自媒體裡，拍攝地之一就是社宅，這可以？」

對此，蔣萬安說，若確認屬實，當然依照社宅入住的規範以及管理辦法，當然就會依照規定處理。另一方面是不是有違反相關刑事法律，警察局也會進行調查，一旦確認違法會依法送辦。

洪婉臻還說，民眾第一時間跟1999陳情，已經告知該人士不斷在群組裡丟相關A片訊息，結果都發局稱不是管轄範圍要向青年局反映；青年局之後回應稱，青創戶的提案內容是要做「日文手作」，提案當時至今的職業都與陳情人反映的無關，「拍攝不雅影片是日文手作？其他住戶求助無門之下，才去報警提告妨礙風化，為什麼讓住戶這失望？」

對此，青年局長周羿希說，有就權責範圍針對青創戶要做的手作、日文計劃部分，有輔導進行計劃轉型。簡瑟芳補充，若住戶違反租約、確實有妨礙風化一律，是可以終止租約。蔣萬安則表示，會對青創戶做嚴格把關，若入住後從事跟申請目的不同的工作，會依照入住規範辦理，即刻調查。

▲市議員洪婉臻質詢蔣萬安社宅拍攝成人片。（圖／記者林敬旻攝）

▲北市議員洪婉臻。（圖／記者林敬旻攝）

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